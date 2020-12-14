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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 сер, 2024 11:37
Бетон написав: Hotab написав:Унуноктий
А шо за 50к можна придбати?
Нахалбуд підвальний. Навіть 2!
Якщо пофартить, то гаряча вода (баклажки на підвіконні) вже буде входити в ціну..
Ви знаєте до кого звернутись за комерційною пропозицією.
Я вже питав, що можна купить за 50к.
Всі цвірінькали, як все дешево, а з реальних пропозицій в лічку кинули хрущ на дружби народів.
За 46 тисяч є однухи Варшавский або діброва парк без ремонту
ЖК Терракота, проскакують однухи без ремонта, за 49к-50к баксів.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 11:53
Унуноктий написав: airmax78 написав:
Якісь зрадофіли. Неприємно дивитись на таке. Пропоную флеш-моб всім в кого є від 50К дол США заощаджень: "купи квартиру в Києві! Вже є? Купи ще одну!".
А шо за 50к можна придбати?
Я сподіваюсь закрити гештальт - купити однушку в Рибальському 50 кв. м за ці гроші. Як у 2017 було. Зараз же все набагато гірше? А ціни, чомусь, в 2 рази вищі. Рибальський - чекаємо на канал. Там буде моя літня резиденція з припаркованим в паркінгу каное.
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