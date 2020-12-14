RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11913119141191511916
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 11:37

  Бетон написав:
  Hotab написав:Унуноктий


А шо за 50к можна придбати?


Нахалбуд підвальний. Навіть 2!
Якщо пофартить, то гаряча вода (баклажки на підвіконні) вже буде входити в ціну..
Ви знаєте до кого звернутись за комерційною пропозицією. :lol:

Я вже питав, що можна купить за 50к.
Всі цвірінькали, як все дешево, а з реальних пропозицій в лічку кинули хрущ на дружби народів.
За 46 тисяч є однухи Варшавский або діброва парк без ремонту


ЖК Терракота, проскакують однухи без ремонта, за 49к-50к баксів.
jay2004
 
Повідомлень: 3232
З нами з: 19.02.09
Подякував: 98 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 11:53

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Якісь зрадофіли. Неприємно дивитись на таке. Пропоную флеш-моб всім в кого є від 50К дол США заощаджень: "купи квартиру в Києві! Вже є? Купи ще одну!".

А шо за 50к можна придбати?

Я сподіваюсь закрити гештальт - купити однушку в Рибальському 50 кв. м за ці гроші. Як у 2017 було. Зараз же все набагато гірше? А ціни, чомусь, в 2 рази вищі. Рибальський - чекаємо на канал. Там буде моя літня резиденція з припаркованим в паркінгу каное.
airmax78
 
Повідомлень: 43020
З нами з: 25.10.12
Подякував: 977 раз.
Подякували: 5310 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11913119141191511916
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 135, 136, 137
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1360 5458274
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 сер, 2024 10:29
Romayrenko
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2488, 2489, 2490
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24897 16657893
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2024 23:33
ihorkyiv
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55753
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.