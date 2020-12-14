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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 14:06

Бетон
Неликвид потому что трёшку по дебильному разделили и туалет в кухне сделали(окно как в сталинках довоенных там на фото есть)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 14:36

  Hotab написав:Унуноктий


А шо за 50к можна придбати?


Нахалбуд підвальний. Навіть 2!
Якщо пофартить, то гаряча вода (баклажки на підвіконні) вже буде входити в ціну..
Ви знаєте до кого звернутись за комерційною пропозицією. :lol:

ЧОТИРИ!
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 14:39

  барабашов написав:Бетон
Неликвид потому что трёшку по дебильному разделили и туалет в кухне сделали(окно как в сталинках довоенных там на фото есть)?

Глянь страницу назад тик ток, там эта хата
Но они я так понимаю 100 куе хотят
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:15

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  baraka написав:Зображення

хм, а чего так ?

кто шортит кржн ? Немедленно прекратите!

Якісь зрадофіли. Неприємно дивитись на таке. Пропоную флеш-моб всім в кого є від 50К дол США заощаджень: "купи квартиру в Києві! Вже є? Купи ще одну!".

А шо за 50к можна придбати?

Продал 53 минус 1% и половина нотаря
1к 32 метра на массиве у метро. Ремонт местами инстаграмный, мебель техника (местами глубокое БУ) есть. Балкон советский. Соседи нарко алко зависимые. Парадняк, лифт треш.
Без газа, 4 этаж.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Ремонт местами инстаграмный, мебель техника (местами глубокое БУ) есть. Балкон советский.

Як все це можу бути одночасно? В 1к вміщається два світи?
Faceless
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