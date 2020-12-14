Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Якісь зрадофіли. Неприємно дивитись на таке. Пропоную флеш-моб всім в кого є від 50К дол США заощаджень: "купи квартиру в Києві! Вже є? Купи ще одну!".
А шо за 50к можна придбати?
Продал 53 минус 1% и половина нотаря 1к 32 метра на массиве у метро. Ремонт местами инстаграмный, мебель техника (местами глубокое БУ) есть. Балкон советский. Соседи нарко алко зависимые. Парадняк, лифт треш. Без газа, 4 этаж.