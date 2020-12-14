Бетон
Неликвид потому что трёшку по дебильному разделили и туалет в кухне сделали(окно как в сталинках довоенных там на фото есть)?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 сер, 2024 14:06
Бетон
Неликвид потому что трёшку по дебильному разделили и туалет в кухне сделали(окно как в сталинках довоенных там на фото есть)?
Додано: Вів 20 сер, 2024 14:36
Додано: Вів 20 сер, 2024 14:39
Додано: Вів 20 сер, 2024 15:15
Продал 53 минус 1% и половина нотаря
1к 32 метра на массиве у метро. Ремонт местами инстаграмный, мебель техника (местами глубокое БУ) есть. Балкон советский. Соседи нарко алко зависимые. Парадняк, лифт треш.
Без газа, 4 этаж.
Додано: Вів 20 сер, 2024 15:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 20 сер, 2024 15:49
Дозвольте трохи доповнити, тепер буде можливість купівлі майнових прав на приватні будинки на етапі будівництва -
тут докладніше
особисто я вважаю що це мало вплине на ринок нерухомості по причині того що ціни - трохи відірвані від реальнї ситуації
Додано: Вів 20 сер, 2024 16:00
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
З початку року понад 3 тисячі військовослужбовців та силовиків змогли взяти пільговий кредит під 3% та покращити умови проживання. Також такий кредит отримали понад тисяча медиків, педагогів і науковців. Інші категорії громадян також можуть придбати житло на вигідних умовах – з початку року доступні кредити під 7% взяли півтори тисячі українців без власного житла та більш як 350 внутрішньо переміщених осіб та ветеранів.
За минулий тиждень 163 українські родини отримали кредити на придбання житла на 276 млн грн.
На вторинному ринку придбали житло 115 українців, на первинному ринку – 48, з яких 15 об’єктів перебувають на стадії будівництва.
Всього за весь час дії програми доступного кредитування кредити отримали 12 221 родина на суму понад 19,4 млрд грн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|