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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11913119141191511916
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 14:06

Бетон
Неликвид потому что трёшку по дебильному разделили и туалет в кухне сделали(окно как в сталинках довоенных там на фото есть)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 14:36

  Hotab написав:Унуноктий


А шо за 50к можна придбати?


Нахалбуд підвальний. Навіть 2!
Якщо пофартить, то гаряча вода (баклажки на підвіконні) вже буде входити в ціну..
Ви знаєте до кого звернутись за комерційною пропозицією. :lol:

ЧОТИРИ!
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 14:39

  барабашов написав:Бетон
Неликвид потому что трёшку по дебильному разделили и туалет в кухне сделали(окно как в сталинках довоенных там на фото есть)?

Глянь страницу назад тик ток, там эта хата
Но они я так понимаю 100 куе хотят
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:15

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  baraka написав:Зображення

хм, а чего так ?

кто шортит кржн ? Немедленно прекратите!

Якісь зрадофіли. Неприємно дивитись на таке. Пропоную флеш-моб всім в кого є від 50К дол США заощаджень: "купи квартиру в Києві! Вже є? Купи ще одну!".

А шо за 50к можна придбати?

Продал 53 минус 1% и половина нотаря
1к 32 метра на массиве у метро. Ремонт местами инстаграмный, мебель техника (местами глубокое БУ) есть. Балкон советский. Соседи нарко алко зависимые. Парадняк, лифт треш.
Без газа, 4 этаж.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Ремонт местами инстаграмный, мебель техника (местами глубокое БУ) есть. Балкон советский.

Як все це може бути одночасно? В 1к вміщається два світи?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:49

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Уряд змінив умови пільгової іпотеки єОселя

Як вважаєте чи вигідно зараз брати іпотеку через єОселю?

Дозвольте трохи доповнити, тепер буде можливість купівлі майнових прав на приватні будинки на етапі будівництва - https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/ka ... oselya.htm
тут докладніше

особисто я вважаю що це мало вплине на ринок нерухомості по причині того що ціни - трохи відірвані від реальнї ситуації
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 16:00

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

З початку року понад 3 тисячі військовослужбовців та силовиків змогли взяти пільговий кредит під 3% та покращити умови проживання. Також такий кредит отримали понад тисяча медиків, педагогів і науковців. Інші категорії громадян також можуть придбати житло на вигідних умовах – з початку року доступні кредити під 7% взяли півтори тисячі українців без власного житла та більш як 350 внутрішньо переміщених осіб та ветеранів.

За минулий тиждень 163 українські родини отримали кредити на придбання житла на 276 млн грн.

На вторинному ринку придбали житло 115 українців, на первинному ринку – 48, з яких 15 об’єктів перебувають на стадії будівництва.

Всього за весь час дії програми доступного кредитування кредити отримали 12 221 родина на суму понад 19,4 млрд грн

https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-U ... chatkuRoku
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 22:23

  Феодал написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Уряд змінив умови пільгової іпотеки єОселя

Як вважаєте чи вигідно зараз брати іпотеку через єОселю?

Дозвольте трохи доповнити, тепер буде можливість купівлі майнових прав на приватні будинки на етапі будівництва - https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/ka ... oselya.htm
тут докладніше

особисто я вважаю що це мало вплине на ринок нерухомості по причині того що ціни - трохи відірвані від реальнї ситуації

А взагалі реально щось купити більш-менш гідне по цій оселі, чи умови зовсім не дозволяють?
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 22:57

  airmax78 написав:
  vitaliiangel написав:

Дуже багато людей з зайвою вагою. Всі Богданчики потрібно начинити вибухівкою, поставити радіопідривач, зафіксувати кермо, затиснути педаль газу та відправити на зустріч наступаючим кацапам.

схоже, що на Вас впливає дух алоізича
flyman
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