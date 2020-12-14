M-Audio написав:
А взагалі реально щось купити більш-менш гідне по цій оселі, чи умови зовсім не дозволяють?
За нал можно сегодня купить не плохую недв. Опять же цели? Для себя или для сдачи в аренду. Для себя люди выбирают тщательно и смотрят всякую мелочь, при этом переплачивают. Для аренды есть хорошие и не дорогие варианты с ремонтом и с мебелью в домах после совка. Можно опять же и рассмотреть там самим жить. Всё зависит от кол-во в семье людей.
По осели, обычно там цены завышены, т.к. их продают долго и дорого. Поэтому там будут большие переплаты, т.к. хозяева вас будут ждать, пока собирёте для банка все документы.