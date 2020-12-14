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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11914119151191611917
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 11:47

  M-Audio написав:А взагалі реально щось купити більш-менш гідне по цій оселі, чи умови зовсім не дозволяють?

В Киеве люди мутят с соответствием условиям программы. Нал вне договора.
В области можно вписаться.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 12:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  M-Audio написав:А взагалі реально щось купити більш-менш гідне по цій оселі, чи умови зовсім не дозволяють?
За нал можно сегодня купить не плохую недв. Опять же цели? Для себя или для сдачи в аренду. Для себя люди выбирают тщательно и смотрят всякую мелочь, при этом переплачивают. Для аренды есть хорошие и не дорогие варианты с ремонтом и с мебелью в домах после совка. Можно опять же и рассмотреть там самим жить. Всё зависит от кол-во в семье людей.
По осели, обычно там цены завышены, т.к. их продают долго и дорого. Поэтому там будут большие переплаты, т.к. хозяева вас будут ждать, пока собирёте для банка все документы.
Игорь Алексеевич
 
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