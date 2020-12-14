В Киеве люди мутят с соответствием условиям программы. Нал вне договора.
В области можно вписаться.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2024 11:47
Додано: Чет 22 сер, 2024 12:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
За нал можно сегодня купить не плохую недв. Опять же цели? Для себя или для сдачи в аренду. Для себя люди выбирают тщательно и смотрят всякую мелочь, при этом переплачивают. Для аренды есть хорошие и не дорогие варианты с ремонтом и с мебелью в домах после совка. Можно опять же и рассмотреть там самим жить. Всё зависит от кол-во в семье людей.
По осели, обычно там цены завышены, т.к. их продают долго и дорого. Поэтому там будут большие переплаты, т.к. хозяева вас будут ждать, пока собирёте для банка все документы.
Додано: Чет 22 сер, 2024 14:36
Якщо модні мопи втратили актуальність (не вірю) - це тільки означає що ринок працює в режимі поодиноких випадкових угод.
Додано: Чет 22 сер, 2024 14:42
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
До речі, ті українці що повернуться в Україну з Європи, скоріше за все будуть менше уваги приділяти модним МОПам, проте більше уваги приділяти енергоефективності будинків, прибудинковій території, додатковим зручностям. Наприклад комора, що йде разом із квартирою буде обов'язковою опцією, а, наприклад, панорамні вікна, нажаль, ні. Але це в сегменті економ та комфорт. Вимоги щодо бізнес-класу та еліт тільки виростуть.
Додано: Чет 22 сер, 2024 17:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я не розумію, яким чином можна ризикувати навіть першим внеском та супутними тратами. З точки зору збору податків тут все зрозуміло: зняти гроші з оформлення, нотаріальни контори також зароблять, знову ж таки агенції з продажу нерухомості свої три відсотки мінімум. Мета забудовника також-скоріш набрати грошей з обіцянок. Ви ж дивитесь на Дніпровськи Вежі на Троещині, чи інши заморожені довгострої. Під цей так би мовити проект і "нагострена ця е-оселя". Ви ж подивиться на необхідний мінімальний розрахунок площини. Що може, наприклад, купити людина у 25 років якщо війскьковослужбовець чи освітянин. В кращому випадку 20-30к грн на місяць, якщо не буде травмований перший або не реструктурізують (тобто скоротять) освітний заклад у другому випадку. Можливо є десь вікно "можливостєй" де більш менш прозорий контроль за забудовниками. На Економічна Правда УП дві цікавинки, суть яких в двух словах-готуйте позовні заяви до суду заздалегідь.
1)https://www.epravda.com.ua/columns/2024/06/28/715928/
2)https://www.epravda.com.ua/columns/2024/05/1/713078/
Востаннє редагувалось iRudenko в Чет 22 сер, 2024 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 сер, 2024 17:58
Купувати треба це факт. Але де, Київ, в якому ціни вже дорожчі за довоєнні чи Одеса, де можна знайти хороший дисконт?
Додано: Чет 22 сер, 2024 18:00
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
газові генератори купуйте
поради про купівлю аккумів в вересні-листопаді я вже озвучував
Додано: Чет 22 сер, 2024 19:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 22 сер, 2024 19:53
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