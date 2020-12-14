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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2024 11:47
M-Audio написав:
А взагалі реально щось купити більш-менш гідне по цій оселі, чи умови зовсім не дозволяють?
В Киеве люди мутят с соответствием условиям программы. Нал вне договора.
В области можно вписаться.
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UA
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Додано: Чет 22 сер, 2024 12:27
M-Audio написав:
А взагалі реально щось купити більш-менш гідне по цій оселі, чи умови зовсім не дозволяють?
За нал можно сегодня купить не плохую недв. Опять же цели? Для себя или для сдачи в аренду. Для себя люди выбирают тщательно и смотрят всякую мелочь, при этом переплачивают. Для аренды есть хорошие и не дорогие варианты с ремонтом и с мебелью в домах после совка. Можно опять же и рассмотреть там самим жить. Всё зависит от кол-во в семье людей.
По осели, обычно там цены завышены, т.к. их продают долго и дорого. Поэтому там будут большие переплаты, т.к. хозяева вас будут ждать, пока собирёте для банка все документы.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 22 сер, 2024 14:36
UA написав: Faceless написав: UA написав:
Ремонт местами инстаграмный, мебель техника (местами глубокое БУ) есть. Балкон советский.
Як все це може бути одночасно? В 1к вміщається два світи?
Предвоенное ломание копий Модные МоПы... прошло даром.
Цена имеет значение
Можно все сделать инста, новую технику...посвить 65 куе. и выслушивать предложения за 50-57куе.
Достаточно просто быть немного лучше конкурентов.
Якщо модні мопи втратили актуальність (не вірю) - це тільки означає що ринок працює в режимі поодиноких випадкових угод.
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airmax78
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Додано: Чет 22 сер, 2024 14:42
До речі, ті українці що повернуться в Україну з Європи, скоріше за все будуть менше уваги приділяти модним МОПам, проте більше уваги приділяти енергоефективності будинків, прибудинковій території, додатковим зручностям. Наприклад комора, що йде разом із квартирою буде обов'язковою опцією, а, наприклад, панорамні вікна, нажаль, ні. Але це в сегменті економ та комфорт. Вимоги щодо бізнес-класу та еліт тільки виростуть.
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airmax78
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Додано: Чет 22 сер, 2024 17:58
kingkongovets написав:
UA написав:радянський фонд в нормальном месте сейчас стоит дороже цен весны 2021 года
Спрос от переселенцев до 100 000 у.е.
Про тренд цен на модные мопы тут писать нельзя.
Можете почитать/послушать из других источников.
підтверджую на 100%
по моїм особистим враженням найбільше падіння в ціні та привабливості для купівлі демонструє якраз бізнес і еліт, совкова низкоповерхова газифікована цегляна вторинка переживає ренесанс
не впевнений чи вдасться мегаамбітному Максу Шкілю запустити до Дня Незалежності рух (хоча б тестовий) відремонтованим перегоном метро, але те що це станеться протягом найближчих тижнів не викликає сумнівів - ще раз привіт «експертам», прогнозувавшим падіння цін в районах де «скінчилося» метро мінімум на 20%
і тут мені дуже хочеться посаркастапедитувати з приводу прогнозів місцевих «експертів» про падіння цін на нерухомість на Деміївці, Голосієво і Теремках внаслідок «назавжди» закритого метро - ну шо, встигли там шось урвати зі знижкою на тлі цих подій?)
зи:
наявність платоспроможного попиту від не дуже досвідчених грошовитих покупців найбільш помітна на ринку комерції - гребуть за готівку будь що
зараз тут дууже багато можливостей
Купувати треба це факт. Але де, Київ, в якому ціни вже дорожчі за довоєнні чи Одеса, де можна знайти хороший дисконт?
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Kostia
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Додано: Чет 22 сер, 2024 18:00
газові генератори купуйте
поради про купівлю аккумів в вересні-листопаді я вже озвучував
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kingkongovets
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_Klim
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