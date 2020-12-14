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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2024 22:20
Феодал написав: M-Audio написав:
А взагалі реально щось купити більш-менш гідне по цій оселі, чи умови зовсім не дозволяють?
дивлячись що з вашої точки зору "гідне"
на приклад можна купити жк Варшавський, але як на мене там локація - так собі
Гідне - щоб результат був вартий заморочок з є-оселею за участі одного з членів родини, що має право на пільгові умови (який, однак, нічого не хоче робити, і всього боїться).
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Додано: Чет 22 сер, 2024 22:21
Бетон написав: airmax78 написав:
До речі, ті українці що повернуться в Україну з Європи, скоріше за все будуть менше уваги приділяти модним МОПам, проте більше уваги приділяти енергоефективності будинків, прибудинковій території, додатковим зручностям. Наприклад комора, що йде разом із квартирою буде обов'язковою опцією, а, наприклад, панорамні вікна, нажаль, ні. Але це в сегменті економ та комфорт. Вимоги щодо бізнес-класу та еліт тільки виростуть.
мені шлють картинки, але, навіть судячи по ним, в польщі мопи достойного рівня.
на рахунок енергоефективності будинків вцілому, то наші забудовники часто кращі, особливо в порівнянні з сонячними країнами, де восени і взимку теж дубарь, а опалення не передбачено.
тренд з коморами столиця груп вчасно крутить. роскуповують
Купляв в одному жк перед війною. В 21-му. Квартири з видом на Дніпро йшли по 1250 за метр. З видом в двір по 750 і комора в подарунок. Зараз ті, що на воду, по 1750 максимум, ті що в двір по півтори, комори з руками відривають. І будь Касько мудра))) В Польщі комурка локаторська великий плюс, в Нідерландах типу теж, але вже без якогось там фанатизму. Мала має десятиметрову і це не вважалось таким вже й мегабонусом при оренді. Напевно тому, що в Польщі метрів кіт наплакав і кожна валіза створює дискомфорт в пʼятидесятиметровій трикімнатній), а у голландців нормальні метражі і менше хламу. Якось так.
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