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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2024 22:20
Феодал написав: M-Audio написав:
А взагалі реально щось купити більш-менш гідне по цій оселі, чи умови зовсім не дозволяють?
дивлячись що з вашої точки зору "гідне"
на приклад можна купити жк Варшавський, але як на мене там локація - так собі
Гідне - щоб результат був вартий заморочок з є-оселею за участі одного з членів родини, що має право на пільгові умови (який, однак, нічого не хоче робити, і всього боїться).
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Додано: Чет 22 сер, 2024 22:21
Бетон написав: airmax78 написав:
До речі, ті українці що повернуться в Україну з Європи, скоріше за все будуть менше уваги приділяти модним МОПам, проте більше уваги приділяти енергоефективності будинків, прибудинковій території, додатковим зручностям. Наприклад комора, що йде разом із квартирою буде обов'язковою опцією, а, наприклад, панорамні вікна, нажаль, ні. Але це в сегменті економ та комфорт. Вимоги щодо бізнес-класу та еліт тільки виростуть.
мені шлють картинки, але, навіть судячи по ним, в польщі мопи достойного рівня.
на рахунок енергоефективності будинків вцілому, то наші забудовники часто кращі, особливо в порівнянні з сонячними країнами, де восени і взимку теж дубарь, а опалення не передбачено.
тренд з коморами столиця груп вчасно крутить. роскуповують
Купляв в одному жк перед війною. В 21-му. Квартири з видом на Дніпро йшли по 1250 за метр. З видом в двір по 750 і комора в подарунок. Зараз ті, що на воду, по 1750 максимум, ті що в двір по півтори, комори з руками відривають. І будь Касько мудра))) В Польщі комурка локаторська великий плюс, в Нідерландах типу теж, але вже без якогось там фанатизму. Мала має десятиметрову і це не вважалось таким вже й мегабонусом при оренді. Напевно тому, що в Польщі метрів кіт наплакав і кожна валіза створює дискомфорт в пʼятидесятиметровій трикімнатній), а у голландців нормальні метражі і менше хламу. Якось так.
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 08:10
kingkongovets написав:
газові генератори купуйте
поради про купівлю аккумів в вересні-листопаді я вже озвучував
ККЦ, для кого ти це пишеш?
Ти неначе Капітан Очевидність.
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 08:15
Kostia написав: kingkongovets написав:
UA написав:радянський фонд в нормальном месте сейчас стоит дороже цен весны 2021 года
Спрос от переселенцев до 100 000 у.е.
Про тренд цен на модные мопы тут писать нельзя.
Можете почитать/послушать из других источников.
підтверджую на 100%
по моїм особистим враженням найбільше падіння в ціні та привабливості для купівлі демонструє якраз бізнес і еліт, совкова низкоповерхова газифікована цегляна вторинка переживає ренесанс
не впевнений чи вдасться мегаамбітному Максу Шкілю запустити до Дня Незалежності рух (хоча б тестовий) відремонтованим перегоном метро, але те що це станеться протягом найближчих тижнів не викликає сумнівів - ще раз привіт «експертам», прогнозувавшим падіння цін в районах де «скінчилося» метро мінімум на 20%
і тут мені дуже хочеться посаркастапедитувати з приводу прогнозів місцевих «експертів» про падіння цін на нерухомість на Деміївці, Голосієво і Теремках внаслідок «назавжди» закритого метро - ну шо, встигли там шось урвати зі знижкою на тлі цих подій?)
зи:
наявність платоспроможного попиту від не дуже досвідчених грошовитих покупців найбільш помітна на ринку комерції - гребуть за готівку будь що
зараз тут дууже багато можливостей
Купувати треба це факт. Але де, Київ, в якому ціни вже дорожчі за довоєнні чи Одеса, де можна знайти хороший дисконт?
Який сенс купляти товар, який дешевшає вже 3-й рік?
Навіть оренда не відбиває швидкості падіння.
А в новобуди інвештують зараз лише самовбивці. До речі, Буча є лідером заморожених новобудів. Якось про це скромно мовчать, про ті недобудовані малоповерхові будинки в лісі, без комунікацій, все на електриці.
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_Klim
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