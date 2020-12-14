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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 сер, 2024 16:21
smdtranz написав:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodatsya-rozkshna-kvartira-v-tsentr-kiva-prorzna-12-IDWOReQ.html
как вам красота?
Це в одній кімнаті два кондиціонера, чи то якийсь очищувач повітря?
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Faceless
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