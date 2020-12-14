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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 сер, 2024 16:21
smdtranz написав:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodatsya-rozkshna-kvartira-v-tsentr-kiva-prorzna-12-IDWOReQ.html
как вам красота?
Це в одній кімнаті два кондиціонера, чи то якийсь очищувач повітря?
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Додано: Суб 24 сер, 2024 19:34
UA написав: airmax78 написав:
Якщо модні мопи втратили актуальність (не вірю) - це тільки означає що ринок працює в режимі поодиноких випадкових угод.
Це означає, що мода, стиль та фінансовий результат від операцій з нерухомістю повинні обговорюватись в різних темах.
Первый підтвердить
Модні мопи за 2015-2022 зробили х2.5-3. А що зробила радянська вторинка? Плісняву по кутах?
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Додано: Суб 24 сер, 2024 20:19
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Якщо модні мопи втратили актуальність (не вірю) - це тільки означає що ринок працює в режимі поодиноких випадкових угод.
Це означає, що мода, стиль та фінансовий результат від операцій з нерухомістю повинні обговорюватись в різних темах.
Первый підтвердить
Модні мопи за 2015-2022 зробили х2.5-3. А що зробила радянська вторинка? Плісняву по кутах?
можна хоч один приклад зданого в 2015му «мопа», який к 2022му «зробив х2,5-3»?
а вторинка при вмілому адмініструванні ковбасить шомісяця кешфлов
знімись з ручника, макс, не ганьбись
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Додано: Суб 24 сер, 2024 20:59
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Якщо модні мопи втратили актуальність (не вірю) - це тільки означає що ринок працює в режимі поодиноких випадкових угод.
Це означає, що мода, стиль та фінансовий результат від операцій з нерухомістю повинні обговорюватись в різних темах.
Первый підтвердить
Модні мопи за 2015-2022 зробили х2.5-3. А що зробила радянська вторинка? Плісняву по кутах?
З 2008 "первинка" здешевіла в 1,5 раза, "вториннка" в 2 рази.
І це без врахування інфляції долара!
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