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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11916119171191811919
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 16:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodatsya-rozkshna-kvartira-v-tsentr-kiva-prorzna-12-IDWOReQ.html

как вам красота? :lol:
Це в одній кімнаті два кондиціонера, чи то якийсь очищувач повітря?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 19:34

  UA написав:
  airmax78 написав:Якщо модні мопи втратили актуальність (не вірю) - це тільки означає що ринок працює в режимі поодиноких випадкових угод.

Це означає, що мода, стиль та фінансовий результат від операцій з нерухомістю повинні обговорюватись в різних темах.
Первый підтвердить :mrgreen:

Модні мопи за 2015-2022 зробили х2.5-3. А що зробила радянська вторинка? Плісняву по кутах?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 20:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Якщо модні мопи втратили актуальність (не вірю) - це тільки означає що ринок працює в режимі поодиноких випадкових угод.

Це означає, що мода, стиль та фінансовий результат від операцій з нерухомістю повинні обговорюватись в різних темах.
Первый підтвердить :mrgreen:

Модні мопи за 2015-2022 зробили х2.5-3. А що зробила радянська вторинка? Плісняву по кутах?
можна хоч один приклад зданого в 2015му «мопа», який к 2022му «зробив х2,5-3»?

а вторинка при вмілому адмініструванні ковбасить шомісяця кешфлов

знімись з ручника, макс, не ганьбись
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 20:59

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Якщо модні мопи втратили актуальність (не вірю) - це тільки означає що ринок працює в режимі поодиноких випадкових угод.

Це означає, що мода, стиль та фінансовий результат від операцій з нерухомістю повинні обговорюватись в різних темах.
Первый підтвердить :mrgreen:

Модні мопи за 2015-2022 зробили х2.5-3. А що зробила радянська вторинка? Плісняву по кутах?

З 2008 "первинка" здешевіла в 1,5 раза, "вториннка" в 2 рази.
І це без врахування інфляції долара!
Frant
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