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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11916119171191811919
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 16:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodatsya-rozkshna-kvartira-v-tsentr-kiva-prorzna-12-IDWOReQ.html

как вам красота? :lol:
Це в одній кімнаті два кондиціонера, чи то якийсь очищувач повітря?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 19:34

  UA написав:
  airmax78 написав:Якщо модні мопи втратили актуальність (не вірю) - це тільки означає що ринок працює в режимі поодиноких випадкових угод.

Це означає, що мода, стиль та фінансовий результат від операцій з нерухомістю повинні обговорюватись в різних темах.
Первый підтвердить :mrgreen:

Модні мопи за 2015-2022 зробили х2.5-3. А що зробила радянська вторинка? Плісняву по кутах?
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 20:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Якщо модні мопи втратили актуальність (не вірю) - це тільки означає що ринок працює в режимі поодиноких випадкових угод.

Це означає, що мода, стиль та фінансовий результат від операцій з нерухомістю повинні обговорюватись в різних темах.
Первый підтвердить :mrgreen:

Модні мопи за 2015-2022 зробили х2.5-3. А що зробила радянська вторинка? Плісняву по кутах?
можна хоч один приклад зданого в 2015му «мопа», який к 2022му «зробив х2,5-3»?

а вторинка при вмілому адмініструванні ковбасить шомісяця кешфлов

знімись з ручника, макс, не ганьбись
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 01:48

  Чукча2 написав:С форума домика…

Открыл для интереса Славутич(Заречный никогда не рассматривал, но местная шпана почему то приписала мне интерес к этому ЖК хотя я ни слова об этом не писал). Одно из первых объявлений. https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-ko ... WVc22.html
54кв м, с ремонтом, цена... Что????!!! 45 тысяч???!!! Мне 54 кв м с немного лучшим и этажом повыше(тоже разлеленная) ремонтом Брикс пытался всучить за 156 тысяч в конце 2021 года. Но тут выходит вконец завравшийся Ашот Showtime с Дусей и Агатой на подтанцовке, ииначинает рассказывать сказку про какого то удачливого барыгу который продал свою квартиру втридорога. Налетай, торопись, покупай!!!


Никак Захара творчество.
Он там как Волонтер был когда-то.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 01:52

  Бетон написав:
  Чукча2 написав:С форума домика…

Открыл для интереса Славутич(Заречный никогда не рассматривал, но местная шпана почему то приписала мне интерес к этому ЖК хотя я ни слова об этом не писал). Одно из первых объявлений. https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-ko ... WVc22.html
54кв м, с ремонтом, цена... Что????!!! 45 тысяч???!!! Мне 54 кв м с немного лучшим и этажом повыше(тоже разлеленная) ремонтом Брикс пытался всучить за 156 тысяч в конце 2021 года. Но тут выходит вконец завравшийся Ашот Showtime с Дусей и Агатой на подтанцовке, ииначинает рассказывать сказку про какого то удачливого барыгу который продал свою квартиру втридорога. Налетай, торопись, покупай!!!

https://vm.tiktok.com/ZMrWRCMHu/

Это не квартира, а переделанный сарай.
Ещё и непонятно что с документами.
Это полный неликвид, который не стоит ничего. Внизу окна стыдливо прикрыты на пандус.

Поэтому относить его к Славутичу такое себе.
Есть квартиры с видом в бетонную стену, они тоже не стоят ничего.

Хотя для аренды может и канает.

Например, вид на дорогу в Варшавский плюс тоже сразу минус 15-20 куе.


Если я не ошибся и это таки Захар, то это в его стиле - найти какую-то туйню, типа квартиры в техническом этаже и интерполировать ее на весь ЖК.
Я не помню точно или он, когда-то тут обсуждалась "квартира" на Голосеево 13 в техэтаже, до которой надо было с последнего этажа подниматься пешком. Еще и с потолками ниже, чем 2,7(не помню точно сколько).
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 01:55

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Якісь зрадофіли. Неприємно дивитись на таке. Пропоную флеш-моб всім в кого є від 50К дол США заощаджень: "купи квартиру в Києві! Вже є? Купи ще одну!".

А шо за 50к можна придбати?

Я сподіваюсь закрити гештальт - купити однушку в Рибальському 50 кв. м за ці гроші. Як у 2017 було. Зараз же все набагато гірше? А ціни, чомусь, в 2 рази вищі. Рибальський - чекаємо на канал. Там буде моя літня резиденція з припаркованим в паркінгу каное.


А шо вы уже в Киеве?
Там что-то до августа бронь была.
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