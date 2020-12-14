Чукча2 написав:

С форума домика…Открыл для интереса Славутич(Заречный никогда не рассматривал, но местная шпана почему то приписала мне интерес к этому ЖК хотя я ни слова об этом не писал). Одно из первых объявлений.54кв м, с ремонтом, цена... Что????!!! 45 тысяч???!!! Мне 54 кв м с немного лучшим и этажом повыше(тоже разлеленная) ремонтом Брикс пытался всучить за 156 тысяч в конце 2021 года. Но тут выходит вконец завравшийся Ашот Showtime с Дусей и Агатой на подтанцовке, ииначинает рассказывать сказку про какого то удачливого барыгу который продал свою квартиру втридорога. Налетай, торопись, покупай!!!