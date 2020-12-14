Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Открыл для интереса Славутич(Заречный никогда не рассматривал, но местная шпана почему то приписала мне интерес к этому ЖК хотя я ни слова об этом не писал). Одно из первых объявлений. https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-ko ... WVc22.html 54кв м, с ремонтом, цена... Что????!!! 45 тысяч???!!! Мне 54 кв м с немного лучшим и этажом повыше(тоже разлеленная) ремонтом Брикс пытался всучить за 156 тысяч в конце 2021 года. Но тут выходит вконец завравшийся Ашот Showtime с Дусей и Агатой на подтанцовке, ииначинает рассказывать сказку про какого то удачливого барыгу который продал свою квартиру втридорога. Налетай, торопись, покупай!!!
Никак Захара творчество. Он там как Волонтер был когда-то.
Открыл для интереса Славутич(Заречный никогда не рассматривал, но местная шпана почему то приписала мне интерес к этому ЖК хотя я ни слова об этом не писал). Одно из первых объявлений. https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-ko ... WVc22.html 54кв м, с ремонтом, цена... Что????!!! 45 тысяч???!!! Мне 54 кв м с немного лучшим и этажом повыше(тоже разлеленная) ремонтом Брикс пытался всучить за 156 тысяч в конце 2021 года. Но тут выходит вконец завравшийся Ашот Showtime с Дусей и Агатой на подтанцовке, ииначинает рассказывать сказку про какого то удачливого барыгу который продал свою квартиру втридорога. Налетай, торопись, покупай!!!
Это не квартира, а переделанный сарай. Ещё и непонятно что с документами. Это полный неликвид, который не стоит ничего. Внизу окна стыдливо прикрыты на пандус.
Поэтому относить его к Славутичу такое себе. Есть квартиры с видом в бетонную стену, они тоже не стоят ничего.
Хотя для аренды может и канает.
Например, вид на дорогу в Варшавский плюс тоже сразу минус 15-20 куе.
Если я не ошибся и это таки Захар, то это в его стиле - найти какую-то туйню, типа квартиры в техническом этаже и интерполировать ее на весь ЖК. Я не помню точно или он, когда-то тут обсуждалась "квартира" на Голосеево 13 в техэтаже, до которой надо было с последнего этажа подниматься пешком. Еще и с потолками ниже, чем 2,7(не помню точно сколько).
airmax78 написав:Якісь зрадофіли. Неприємно дивитись на таке. Пропоную флеш-моб всім в кого є від 50К дол США заощаджень: "купи квартиру в Києві! Вже є? Купи ще одну!".
А шо за 50к можна придбати?
Я сподіваюсь закрити гештальт - купити однушку в Рибальському 50 кв. м за ці гроші. Як у 2017 було. Зараз же все набагато гірше? А ціни, чомусь, в 2 рази вищі. Рибальський - чекаємо на канал. Там буде моя літня резиденція з припаркованим в паркінгу каное.
А шо вы уже в Киеве? Там что-то до августа бронь была.
Судя по пожелтевшим кондёрам(на нижнем этаже закрытого деревьями дома, то есть выгорания от УФ Солнца нет) ремонту лет двадцать, тем более тогда в "Идеи вашего дома" их в каждом номере подобные публиковали, прованс унд ренесанс унд штукатурка под плесень времён Кромвеля и Людовика Так шо цена того шика полторы или сколько там под капиталь в том районе стоит метр аварийного потенциально жилья. Или там при советах выбросили деревянные перекрытия с трубами и поставили ЖБ и всё новое с нержавейки, ну и крышу переделали полностью?
Я сподіваюсь закрити гештальт - купити однушку в Рибальському 50 кв. м за ці гроші. Як у 2017 було. Зараз же все набагато гірше? А ціни, чомусь, в 2 рази вищі. Рибальський - чекаємо на канал. Там буде моя літня резиденція з припаркованим в паркінгу каное.
А шо вы уже в Киеве? Там что-то до августа бронь была.
Подовжили до листопада. А яким боком це вас торкається?
airmax78 написав:Я сподіваюсь закрити гештальт - купити однушку в Рибальському 50 кв. м за ці гроші. Як у 2017 було. Зараз же все набагато гірше? А ціни, чомусь, в 2 рази вищі. Рибальський - чекаємо на канал. Там буде моя літня резиденція з припаркованим в паркінгу каное.
А шо вы уже в Киеве? Там что-то до августа бронь была.
Подовжили до листопада. А яким боком це вас торкається?
Ровно таким-же как вас судьба Бигора, Гонщика, коли и прочих. Вы даете свое неоценимое мнение моральному облику других людей - ловите отражение.