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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 сер, 2024 10:37
Frant написав:
З сьогоднішнього дня в Києві точно почнеться даражай
Вот сидите за границей и злорадствуете. 🤯
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Додано: Пон 26 сер, 2024 10:42
Andrey2512 написав: Frant написав:
З сьогоднішнього дня в Києві точно почнеться даражай
Вот сидите за границей и злорадствуете. 🤯
Франт заграницей? Поржал. Судя по тому что он часто приглашает прокатиться 50км по Житомирской трассе, где то там он и находится.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 11:05
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Модні мопи за 2015-2022 зробили х2.5-3. А що зробила радянська вторинка? Плісняву по кутах?
можна хоч один приклад зданого в 2015му «мопа», який к 2022му «зробив х2,5-3»?
а вторинка при вмілому адмініструванні ковбасить шомісяця кешфлов
знімись з ручника, макс, не ганьбись
Заданного немає. Декілька котлованів є.
КБ2, Міракс, Студії 40 кв.м в ФК2...
Напевно список більший.
Це де особисто приймав участь.
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Пон 11 жов, 2021 18:05
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