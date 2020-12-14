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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11917119181191911920
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:37

  Frant написав:З сьогоднішнього дня в Києві точно почнеться даражай :mrgreen:


Вот сидите за границей и злорадствуете. 🤯
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:42

  Andrey2512 написав:
  Frant написав:З сьогоднішнього дня в Києві точно почнеться даражай :mrgreen:


Вот сидите за границей и злорадствуете. 🤯

Франт заграницей? Поржал. Судя по тому что он часто приглашает прокатиться 50км по Житомирской трассе, где то там он и находится.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 11:05

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Модні мопи за 2015-2022 зробили х2.5-3. А що зробила радянська вторинка? Плісняву по кутах?
можна хоч один приклад зданого в 2015му «мопа», який к 2022му «зробив х2,5-3»?

а вторинка при вмілому адмініструванні ковбасить шомісяця кешфлов

знімись з ручника, макс, не ганьбись

Заданного немає. Декілька котлованів є.
КБ2, Міракс, Студії 40 кв.м в ФК2...
Напевно список більший.
Це де особисто приймав участь.
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