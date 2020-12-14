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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11917119181191911920
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:37

  Frant написав:З сьогоднішнього дня в Києві точно почнеться даражай :mrgreen:


Вот сидите за границей и злорадствуете. 🤯
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:42

  Andrey2512 написав:
  Frant написав:З сьогоднішнього дня в Києві точно почнеться даражай :mrgreen:


Вот сидите за границей и злорадствуете. 🤯

Франт заграницей? Поржал. Судя по тому что он часто приглашает прокатиться 50км по Житомирской трассе, где то там он и находится.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 11:05

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Модні мопи за 2015-2022 зробили х2.5-3. А що зробила радянська вторинка? Плісняву по кутах?
можна хоч один приклад зданого в 2015му «мопа», який к 2022му «зробив х2,5-3»?

а вторинка при вмілому адмініструванні ковбасить шомісяця кешфлов

знімись з ручника, макс, не ганьбись

Заданного немає. Декілька котлованів є.
КБ2, Міракс, Студії 40 кв.м в ФК2...
Напевно список більший.
Це де особисто приймав участь.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 12:37

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Модні мопи за 2015-2022 зробили х2.5-3. А що зробила радянська вторинка? Плісняву по кутах?
можна хоч один приклад зданого в 2015му «мопа», який к 2022му «зробив х2,5-3»?

а вторинка при вмілому адмініструванні ковбасить шомісяця кешфлов

знімись з ручника, макс, не ганьбись

Заданного немає. Декілька котлованів є.
КБ2, Міракс, Студії 40 кв.м в ФК2...
Напевно список більший.
Це де особисто приймав участь.
я про те, що нам знову намагаються втюхати протухлу маніпуляцію, коли подорожчання деривативів забудовників під час будівництва видають за «подорожчання мопів х2,5-3»

до речі я теж дещо прикупив ще в 2015, коли макс ще кожен день написував що все складеться в рази і носив почесний титул ватажка обвалішек, та й пізніше теж

так от правда в тому, що таку вражаючу волатильність показували в ті роки роки саме деривативи, а от ціни на готове впали і потім відросли набагато менше

до речі так само як і зараз
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 12:56

С 20 мин про влияние наркотических средств на архитектуру Киева
https://www.youtube.com/watch?v=1deb6yvkVvo

КК Сейчас деривативы застройщиков предлагаются дорого т.к. стройматерилы и раб. сила дорогие.
Вы инвестируете сейчас в котлованы?
Востаннє редагувалось UA в Пон 26 сер, 2024 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 12:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У 2015 готових модних МОПів не було як сегменту. А з 2017 майже готовий Рибальський зробив таки 2.5
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 13:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

«майже готовий» в 2017му Рибальский, бггг
макс, ще раз повторюю - припиняй ганьбитись
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 13:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Вы инвестируете сейчас в котлованы?
ні, купив здане, конкретно під давнього орендаря
до речі приглядався до цього обʼєкта ще до повномасштабки, але на щастя так тоді і не ризикнув
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 13:08

  airmax78 написав:У 2015 готових модних МОПів не було як сегменту. А з 2017 майже готовий Рибальський зробив таки 2.5

На сейчас Рыб. неликвид.
Отстойная локация в недостроенном ЖК без достаточного количества садиков и школ.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 13:46

  UA написав:
  airmax78 написав:У 2015 готових модних МОПів не було як сегменту. А з 2017 майже готовий Рибальський зробив таки 2.5

На сейчас Рыб. неликвид.
Отстойная локация в недостроенном ЖК без достаточного количества садиков и школ.

Ну, це ваша особиста думка. У знайомого, якого загітував там купити, двушка здається за 1к дол. США на місяць. Простій з початку війни був десь місяці 3.
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