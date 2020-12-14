airmax78 написав:
Ну, це ваша особиста думка. У знайомого, якого загітував там купити, двушка здається за 1к дол. США на місяць. Простій з початку війни був десь місяці 3.
Невже знайомий здає Кирюсі Буданову?
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Додано: Пон 26 сер, 2024 14:05
Невже знайомий здає Кирюсі Буданову?
Додано: Пон 26 сер, 2024 14:23
Хорошо, пусть она сдаётся за 42кгрн
Сколько он её купил, сколько стоил ремонт и почём там по итогу сейчас реально продаётся подобное без заскоков типа «хочу пять за метр, мы уже в ЕС а это самый пуповой центр!»???
Додано: Пон 26 сер, 2024 14:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Там поруч ГУР і можна бачити ракети, які летять тобі у вікно.
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