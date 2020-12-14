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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11918119191192011921
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 14:05

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:У 2015 готових модних МОПів не було як сегменту. А з 2017 майже готовий Рибальський зробив таки 2.5

На сейчас Рыб. неликвид.
Отстойная локация в недостроенном ЖК без достаточного количества садиков и школ.

Ну, це ваша особиста думка. У знайомого, якого загітував там купити, двушка здається за 1к дол. США на місяць. Простій з початку війни був десь місяці 3.


Невже знайомий здає Кирюсі Буданову?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 14:23

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:У 2015 готових модних МОПів не було як сегменту. А з 2017 майже готовий Рибальський зробив таки 2.5

На сейчас Рыб. неликвид.
Отстойная локация в недостроенном ЖК без достаточного количества садиков и школ.

Ну, це ваша особиста думка. У знайомого, якого загітував там купити, двушка здається за 1к дол. США на місяць. Простій з початку війни був десь місяці 3.

Хорошо, пусть она сдаётся за 42кгрн
Сколько он её купил, сколько стоил ремонт и почём там по итогу сейчас реально продаётся подобное без заскоков типа «хочу пять за метр, мы уже в ЕС а это самый пуповой центр!»???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 14:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Там поруч ГУР і можна бачити ракети, які летять тобі у вікно.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 16:55

  Кочевник написав:Там поруч ГУР і можна бачити ракети, які летять тобі у вікно.

Там поруч ГУР і є впевненість, що все що туди летить буде збито ще на підльоті.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 17:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 17:36

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Якщо модні мопи втратили актуальність (не вірю) - це тільки означає що ринок працює в режимі поодиноких випадкових угод.

Це означає, що мода, стиль та фінансовий результат від операцій з нерухомістю повинні обговорюватись в різних темах.
Первый підтвердить :mrgreen:

Модні мопи за 2015-2022 зробили х2.5-3. А що зробила радянська вторинка? Плісняву по кутах?

Ви вже в Києві, як обіцяли?)
Чи знову понос та золотуха заважають?)
cherchiltank
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