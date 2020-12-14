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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 сер, 2024 14:05
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
У 2015 готових модних МОПів не було як сегменту. А з 2017 майже готовий Рибальський зробив таки 2.5
На сейчас Рыб. неликвид.
Отстойная локация в недостроенном ЖК без достаточного количества садиков и школ.
Ну, це ваша особиста думка. У знайомого, якого загітував там купити, двушка здається за 1к дол. США на місяць. Простій з початку війни був десь місяці 3.
Невже знайомий здає Кирюсі Буданову?
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Кочевник
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Додано: Пон 26 сер, 2024 14:23
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
У 2015 готових модних МОПів не було як сегменту. А з 2017 майже готовий Рибальський зробив таки 2.5
На сейчас Рыб. неликвид.
Отстойная локация в недостроенном ЖК без достаточного количества садиков и школ.
Ну, це ваша особиста думка. У знайомого, якого загітував там купити, двушка здається за 1к дол. США на місяць. Простій з початку війни був десь місяці 3.
Хорошо, пусть она сдаётся за 42кгрн
Сколько он её купил, сколько стоил ремонт и почём там по итогу сейчас реально продаётся подобное без заскоков типа «хочу пять за метр, мы уже в ЕС а это самый пуповой центр!»???
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Додано: Пон 26 сер, 2024 14:34
Там поруч ГУР і можна бачити ракети, які летять тобі у вікно.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 16:55
Кочевник написав:
Там поруч ГУР і можна бачити ракети, які летять тобі у вікно.
Там поруч ГУР і є впевненість, що все що туди летить буде збито ще на підльоті.
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airmax78
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Додано: Пон 26 сер, 2024 17:00
Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
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Бетон
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Додано: Пон 26 сер, 2024 17:43
Бетон написав:
Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
Ріелтори працюють без вихідних, вони і ходять на просмотри)
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cherchiltank
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Додано: Пон 26 сер, 2024 19:00
cherchiltank написав: Бетон написав:
Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
Ріелтори працюють без вихідних, вони і ходять на просмотри)
Пама, мама и дві дитини? Ходять сім'ями. Пропонують завдаток і домовляються з оцінщиком банку?
є аксіома - рієлтори не розмножуються
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Бетон
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Додано: Вів 27 сер, 2024 08:49
Бетон написав: cherchiltank написав: Бетон написав:
Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
Ріелтори працюють без вихідних, вони і ходять на просмотри)
Пама, мама и дві дитини? Ходять сім'ями. Пропонують завдаток і домовляються з оцінщиком банку?
є аксіома - рієлтори не розмножуються
Що ще пропонують?)
Я так поняв що всі потенційні покупці - це покупці в кредит?)
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cherchiltank
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Додано: Вів 27 сер, 2024 08:57
Сомнительная инвестиция сейчас - покупать недвигу. Разве что как мои знакомые, которые получили компенсацию как АТОшники, чтоб не сгорели деньги, вложили в бетон.
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Додано: Вів 27 сер, 2024 09:13
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_Klim
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