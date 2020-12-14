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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 сер, 2024 09:14
cherchiltank написав: cherchiltank написав: Бетон написав:
Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
Ріелтори працюють без вихідних, вони і ходять на просмотри)
Пама, мама и дві дитини? Ходять сім'ями. Пропонують завдаток і домовляються з оцінщиком банку?
є аксіома - рієлтори не розмножуються
Що ще пропонують?)
Я так поняв що всі потенційні покупці - це покупці в кредит?)
Є оселя і є відновлення.
Готівки не має
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Додано: Вів 27 сер, 2024 10:46
Цей слоган Варшавського - хто б міг подумати що він звучатиме як суцільне знущання? Майже як Рибальський - чекаємо на канали.
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_Klim
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