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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11919119201192111922
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 09:14

  cherchiltank написав:
  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка

Ріелтори працюють без вихідних, вони і ходять на просмотри)
Пама, мама и дві дитини? Ходять сім'ями. Пропонують завдаток і домовляються з оцінщиком банку?
є аксіома - рієлтори не розмножуються

Що ще пропонують?)
Я так поняв що всі потенційні покупці - це покупці в кредит?)

Є оселя і є відновлення.
Готівки не має
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:46


Цей слоган Варшавського - хто б міг подумати що він звучатиме як суцільне знущання? Майже як Рибальський - чекаємо на канали.
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