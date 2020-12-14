RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11919119201192111922
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 09:14

  cherchiltank написав:
  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка

Ріелтори працюють без вихідних, вони і ходять на просмотри)
Пама, мама и дві дитини? Ходять сім'ями. Пропонують завдаток і домовляються з оцінщиком банку?
є аксіома - рієлтори не розмножуються

Що ще пропонують?)
Я так поняв що всі потенційні покупці - це покупці в кредит?)

Є оселя і є відновлення.
Готівки не має
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3218
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:46


Цей слоган Варшавського - хто б міг подумати що він звучатиме як суцільне знущання? Майже як Рибальський - чекаємо на канали.
airmax78
 
Повідомлень: 43028
З нами з: 25.10.12
Подякував: 977 раз.
Подякували: 5310 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:16

  airmax78 написав:

Цей слоган Варшавського - хто б міг подумати що він звучатиме як суцільне знущання? Майже як Рибальський - чекаємо на канали.

Слоган автострада звучить як знущання, де сидить директор і не скільки не соромлячись, розмірковує, що бабло він отримає, а будувати мабуть не буде, бо гроші треба десь в Іспанії
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3218
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:18

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість (інфографіка)
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4287
З нами з: 14.09.13
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1968 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:37

  Бетон написав:
  airmax78 написав:

Цей слоган Варшавського - хто б міг подумати що він звучатиме як суцільне знущання? Майже як Рибальський - чекаємо на канали.

Слоган автострада звучить як знущання, де сидить директор і не скільки не соромлячись, розмірковує, що бабло він отримає, а будувати мабуть не буде, бо гроші треба десь в Іспанії

Деньги на строительство этой ветки метро(и зарплату поболе, чем Эйр в Вене в своей «мойке» получает) лежат в тумбочке, дают амеропиндосы или напрямую идут с ваших и моих налогов?
барабашов
 
Повідомлень: 4289
З нами з: 16.06.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:44


по моїй інсайдерській інформації, метро на Виноградар раніше 2030 року чекати не варто

я про це писав ще коли почався ковід
Феодал
 
Повідомлень: 485
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 12:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Феодал написав:по моїй інсайдерській інформації, метро на Виноградар раніше 2030 року чекати не варто


Где мы и где этот 2023 год?
Andrey2512
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 04.04.22
Подякував: 73 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 12:35

  Andrey2512 написав:
  Феодал написав:по моїй інсайдерській інформації, метро на Виноградар раніше 2030 року чекати не варто


Где мы и где этот 2023 год?

2023 вже був. Нє? :lol:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5090
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11919119201192111922
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 135, 136, 137
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1369 5462279
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2024 17:44
cherchiltank
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2488, 2489, 2490
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24897 16662313
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2024 23:33
ihorkyiv
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55873
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6719)
27.08.2024 12:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.