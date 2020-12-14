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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 сер, 2024 09:14
cherchiltank написав: cherchiltank написав: Бетон написав:
Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
Ріелтори працюють без вихідних, вони і ходять на просмотри)
Пама, мама и дві дитини? Ходять сім'ями. Пропонують завдаток і домовляються з оцінщиком банку?
є аксіома - рієлтори не розмножуються
Що ще пропонують?)
Я так поняв що всі потенційні покупці - це покупці в кредит?)
Є оселя і є відновлення.
Готівки не має
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Бетон
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Додано: Вів 27 сер, 2024 10:46
Цей слоган Варшавського - хто б міг подумати що він звучатиме як суцільне знущання? Майже як Рибальський - чекаємо на канали.
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airmax78
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Додано: Вів 27 сер, 2024 11:16
airmax78 написав:
Цей слоган Варшавського - хто б міг подумати що він звучатиме як суцільне знущання? Майже як Рибальський - чекаємо на канали.
Слоган автострада звучить як знущання, де сидить директор і не скільки не соромлячись, розмірковує, що бабло він отримає, а будувати мабуть не буде, бо гроші треба десь в Іспанії
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Бетон
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Додано: Вів 27 сер, 2024 11:18
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Додано: Вів 27 сер, 2024 11:37
Бетон написав: airmax78 написав:
Цей слоган Варшавського - хто б міг подумати що він звучатиме як суцільне знущання? Майже як Рибальський - чекаємо на канали.
Слоган автострада звучить як знущання, де сидить директор і не скільки не соромлячись, розмірковує, що бабло він отримає, а будувати мабуть не буде, бо гроші треба десь в Іспанії
Деньги на строительство этой ветки метро(и зарплату поболе, чем Эйр в Вене в своей «мойке» получает) лежат в тумбочке, дают амеропиндосы или напрямую идут с ваших и моих налогов?
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барабашов
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Додано: Вів 27 сер, 2024 11:44
по моїй інсайдерській інформації, метро на Виноградар раніше 2030 року чекати не варто
я про це писав ще коли почався ковід
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Феодал
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Додано: Вів 27 сер, 2024 12:26
Феодал написав:
по моїй інсайдерській інформації, метро на Виноградар раніше 2030 року чекати не варто
Где мы и где этот 2023 год?
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Andrey2512
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Додано: Вів 27 сер, 2024 12:35
Andrey2512 написав: Феодал написав:
по моїй інсайдерській інформації, метро на Виноградар раніше 2030 року чекати не варто
Где мы и где этот 2023
год?
2023 вже був. Нє?
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_Mykola_
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Додано: Вів 27 сер, 2024 12:40
_Mykola_ ну вы поняли) 2030 имел ввиду
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Andrey2512
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