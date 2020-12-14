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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11920119211192211923>
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 09:14

  cherchiltank написав:
  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка

Ріелтори працюють без вихідних, вони і ходять на просмотри)
Пама, мама и дві дитини? Ходять сім'ями. Пропонують завдаток і домовляються з оцінщиком банку?
є аксіома - рієлтори не розмножуються

Що ще пропонують?)
Я так поняв що всі потенційні покупці - це покупці в кредит?)

Є оселя і є відновлення.
Готівки не має
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:46


Цей слоган Варшавського - хто б міг подумати що він звучатиме як суцільне знущання? Майже як Рибальський - чекаємо на канали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:16

  airmax78 написав:

Цей слоган Варшавського - хто б міг подумати що він звучатиме як суцільне знущання? Майже як Рибальський - чекаємо на канали.

Слоган автострада звучить як знущання, де сидить директор і не скільки не соромлячись, розмірковує, що бабло він отримає, а будувати мабуть не буде, бо гроші треба десь в Іспанії
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:18

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість (інфографіка)
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:37

  Бетон написав:
  airmax78 написав:

Цей слоган Варшавського - хто б міг подумати що він звучатиме як суцільне знущання? Майже як Рибальський - чекаємо на канали.

Слоган автострада звучить як знущання, де сидить директор і не скільки не соромлячись, розмірковує, що бабло він отримає, а будувати мабуть не буде, бо гроші треба десь в Іспанії

Деньги на строительство этой ветки метро(и зарплату поболе, чем Эйр в Вене в своей «мойке» получает) лежат в тумбочке, дают амеропиндосы или напрямую идут с ваших и моих налогов?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:44


по моїй інсайдерській інформації, метро на Виноградар раніше 2030 року чекати не варто

я про це писав ще коли почався ковід
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 12:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Феодал написав:по моїй інсайдерській інформації, метро на Виноградар раніше 2030 року чекати не варто


Где мы и где этот 2023 год?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 12:35

  Andrey2512 написав:
  Феодал написав:по моїй інсайдерській інформації, метро на Виноградар раніше 2030 року чекати не варто


Где мы и где этот 2023 год?

2023 вже був. Нє? :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 12:40

_Mykola_ ну вы поняли) 2030 имел ввиду
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 14:25

Феодал

очевидно, что любая стройка в Украине, которая сложнее чем сделать километр дороги за все деньги, не имеет перспектив быть законченной.
Шулявский мост тому пример.
надеюсь, к мостам через Днепр власть прикасаться не будет, иначе мы их не увидим больше)
smdtranz
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