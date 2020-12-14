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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 сер, 2024 16:45
За тиждень 144 українські родини стали власниками житла по єОселі на 250 мільйонів гривень
За минулий тиждень власне житло придбали:
🪖 військовослужбовці та силовики - 64
👫 українці без власного житла - 39
👩🏫 педагоги - 13
👨⚕️ медики - 13
👨🔬науковці - 6
🪖 ветерани - 5
👫 ВПО - 4
Програма ще жива. Неочікувано
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Faceless, Ірина_, Модератор
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim