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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 сер, 2024 16:45
За тиждень 144 українські родини стали власниками житла по єОселі на 250 мільйонів гривень
За минулий тиждень власне житло придбали:
🪖 військовослужбовці та силовики - 64
👫 українці без власного житла - 39
👩🏫 педагоги - 13
👨⚕️ медики - 13
👨🔬науковці - 6
🪖 ветерани - 5
👫 ВПО - 4
Програма ще жива. Неочікувано
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 27 сер, 2024 17:47
cherchiltank написав: Бетон написав: cherchiltank написав:
[quote="5760673:Бетон"]Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
Ріелтори працюють без вихідних, вони і ходять на просмотри)
Пама, мама и дві дитини? Ходять сім'ями. Пропонують завдаток і домовляються з оцінщиком банку?
є аксіома - рієлтори не розмножуються
Що ще пропонують?)
Я так поняв що всі потенційні покупці - це покупці в кредит?)[/quote]Є покупці. Але хочуть дешевше. Недавній кейс.
Реальна ціна- нижче середньої.
1. 5 пропозицій мінус 20%
2. 3 пропозиції мінус 15%
3. 1 прийнята, мінус 5%.
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lel
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Додано: Вів 27 сер, 2024 18:15
lel написав: cherchiltank написав: Бетон написав:
[quote="5760685:cherchiltank"][quote="5760673:Бетон"]Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
Ріелтори працюють без вихідних, вони і ходять на просмотри)
Пама, мама и дві дитини? Ходять сім'ями. Пропонують завдаток і домовляються з оцінщиком банку?
є аксіома - рієлтори не розмножуються
Що ще пропонують?)
Я так поняв що всі потенційні покупці - це покупці в кредит?)[/quote]Є покупці. Але хочуть дешевше. Недавній кейс.
Реальна ціна- нижче середньої.
1. 5 пропозицій мінус 20%
2. 3 пропозиції мінус 15%
3. 1 прийнята, мінус 5%.[/quote]отож
падальщиків з живим лаве вистачає
ріелтори зараз працюють виключно на продавлювання по ціні продаванів
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kingkongovets
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Додано: Вів 27 сер, 2024 18:31
kingkongovets написав:
отож
падальщиків з живим лаве вистачає
ріелтори зараз працюють виключно на продавлювання по ціні продаванів
РН підтримують розмови про збільшення/введення податків при продажі нерухомості.
Рили ведуть себе як вони завжди себе вели на падаючому ринку.
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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