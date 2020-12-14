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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11920119211192211923
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 16:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За тиждень 144 українські родини стали власниками житла по єОселі на 250 мільйонів гривень
За минулий тиждень власне житло придбали:
🪖 військовослужбовці та силовики - 64
👫 українці без власного житла - 39
👩‍🏫 педагоги - 13
👨‍⚕️ медики - 13
👨‍🔬науковці - 6
🪖 ветерани - 5
👫 ВПО - 4

Програма ще жива. Неочікувано
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 17:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  Бетон написав:
  cherchiltank написав:[quote="5760673:Бетон"]Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка

Ріелтори працюють без вихідних, вони і ходять на просмотри)

Пама, мама и дві дитини? Ходять сім'ями. Пропонують завдаток і домовляються з оцінщиком банку?
є аксіома - рієлтори не розмножуються

Що ще пропонують?)
Я так поняв що всі потенційні покупці - це покупці в кредит?)[/quote]Є покупці. Але хочуть дешевше. Недавній кейс.
Реальна ціна- нижче середньої.
1. 5 пропозицій мінус 20%
2. 3 пропозиції мінус 15%
3. 1 прийнята, мінус 5%.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 18:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

lel написав:
cherchiltank написав:
  Бетон написав:[quote="5760685:cherchiltank"][quote="5760673:Бетон"]Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка

Ріелтори працюють без вихідних, вони і ходять на просмотри)

Пама, мама и дві дитини? Ходять сім'ями. Пропонують завдаток і домовляються з оцінщиком банку?
є аксіома - рієлтори не розмножуються

Що ще пропонують?)
Я так поняв що всі потенційні покупці - це покупці в кредит?)[/quote]Є покупці. Але хочуть дешевше. Недавній кейс.
Реальна ціна- нижче середньої.
1. 5 пропозицій мінус 20%
2. 3 пропозиції мінус 15%
3. 1 прийнята, мінус 5%.[/quote]отож
падальщиків з живим лаве вистачає
ріелтори зараз працюють виключно на продавлювання по ціні продаванів
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 18:31

  kingkongovets написав:отож
падальщиків з живим лаве вистачає
ріелтори зараз працюють виключно на продавлювання по ціні продаванів

РН підтримують розмови про збільшення/введення податків при продажі нерухомості.
Рили ведуть себе як вони завжди себе вели на падаючому ринку.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 18:49

  UA написав:
  kingkongovets написав:отож
падальщиків з живим лаве вистачає
ріелтори зараз працюють виключно на продавлювання по ціні продаванів

РН підтримують розмови про збільшення/введення податків при продажі нерухомості.
Рили ведуть себе як вони завжди себе вели на падаючому ринку.

Ви ж самі купили з 40 відсотковим дисконтом)
Ви - падальщик?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:00

  cherchiltank написав:
  UA написав:
  kingkongovets написав:отож
падальщиків з живим лаве вистачає
ріелтори зараз працюють виключно на продавлювання по ціні продаванів

РН підтримують розмови про збільшення/введення податків при продажі нерухомості.
Рили ведуть себе як вони завжди себе вели на падаючому ринку.

Ви ж самі купили з 40 відсотковим дисконтом)
Ви - падальщик?)

КК купил с дисконтом
UA только продает, даже с повышеным налогом на вторую продажу в году.
Кому сейчас легко?

ПС мне с дисконтом 40 процентов не попадалось.
UA
 
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  #<1 ... 11920119211192211923
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