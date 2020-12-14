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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 сер, 2024 09:38
Frant написав:
Ціни "первинки" в доларах - за останній місяць посипались на 3,9% (дані з бомбера), "вторинки" - на 3,6%. Це наслідки російських ударів по енергетиці.
Мутрий нароТ, який знову став став ходити пішки на 20+ поверхів, став щось здогадуватись.
берём или ещё ждём?
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Wirująświatła
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Додано: Сер 28 сер, 2024 09:46
Wirująświatła написав: Frant написав:
Ціни "первинки" в доларах - за останній місяць посипались на 3,9% (дані з бомбера), "вторинки" - на 3,6%. Це наслідки російських ударів по енергетиці.
Мутрий нароТ, який знову став став ходити пішки на 20+ поверхів, став щось здогадуватись.
берём или ещё ждём?
Ти вже назбирав гроші на б/в "Ланос"?
Тепер можеш складати на клятий панельний 1к "хрущ" біля метро Святошино, без ремонта,на 1-му чи 5-му поверсі. Або ж на 1к "суперхрущ" в Ірпені чи Бучі. Років за 15-20 - зможеш?
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