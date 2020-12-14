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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11921119221192311924
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 11:56

Ціни "первинки" в доларах - за останній місяць посипались на 3,9% (дані з бомбера), "вторинки" - на 3,6%. Це наслідки російських ударів по енергетиці.

До травня 2024 ціни київської нерухомості падали з швидкістю 0,75% за місяць, після травня 2024 - швидкість збільшилась до 1,5% за місяць. Мова про "вторинку", тому що "первинка" мертва і нескоро оживе.

Я думаю, що осінню-зимою, ціни КРЖН будуть просідати з швидкістю 3% за місяць.
Є потенціал 1,5-кратного падіння, з нинішнього рівня (еквівалент 2003 року) до рівня 2002 року.

П.С. Ціни будуть падати до зміни влади на цій території.
П.С. Очевидно, нинішні ціни української нерухомості - найнижчі в Європі. Прямий наслідок 33-річного управління української Ыліти. :mrgreen:
Frant
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