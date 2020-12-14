Ціни "первинки" в доларах - за останній місяць посипались на 3,9% (дані з бомбера), "вторинки" - на 3,6%. Це наслідки російських ударів по енергетиці.
До травня 2024 ціни київської нерухомості падали з швидкістю 0,75% за місяць, після травня 2024 - швидкість збільшилась до 1,5% за місяць. Мова про "вторинку", тому що "первинка" мертва і нескоро оживе.
Я думаю, що осінню-зимою, ціни КРЖН будуть просідати з швидкістю 3% за місяць.
Є потенціал 1,5-кратного падіння, з нинішнього рівня (еквівалент 2003 року) до рівня 2002 року.
П.С. Ціни будуть падати до зміни влади на цій території.
П.С. Очевидно, нинішні ціни української нерухомості - найнижчі в Європі. Прямий наслідок 33-річного управління української Ыліти.