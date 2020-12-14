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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 сер, 2024 17:16
Бетон написав:
Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
Держава яку так ненавидите, роздає людям гроші майже нахаляву, щоб ви заробляли. Халяву вирішили трохи прикрутити. Менше ніж через місяць будуть нові умови, для нових покупців. Де після 10 років ставка стане +3% і здається страховка +1%. Тобто ті хто пізніше візьмуть іпотеку на 20 років - значно переплатять
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dr_bastm
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Додано: Сер 28 сер, 2024 19:08
dr_bastm написав: Бетон написав:
Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
Держава яку так ненавидите, роздає людям гроші майже нахаляву, щоб ви заробляли. Халяву вирішили трохи прикрутити. Менше ніж через місяць будуть нові умови, для нових покупців. Де після 10 років ставка стане +3% і здається страховка +1%. Тобто ті хто пізніше візьмуть іпотеку на 20 років - значно переплатять
Приходит маленький мальчик с мамой к врачу на осмотр.
Врач его осматривает и спрашивает:
— Мальчик, мальчик, а сколько тебе лет?
— В этом году будет семь!
— Какие мы оптимисты!!!!!!
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flyman
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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