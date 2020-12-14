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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 сер, 2024 17:16
Бетон написав:
Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
Держава яку так ненавидите, роздає людям гроші майже нахаляву, щоб ви заробляли. Халяву вирішили трохи прикрутити. Менше ніж через місяць будуть нові умови, для нових покупців. Де після 10 років ставка стане +3% і здається страховка +1%. Тобто ті хто пізніше візьмуть іпотеку на 20 років - значно переплатять
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dr_bastm
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Додано: Сер 28 сер, 2024 19:08
dr_bastm написав: Бетон написав:
Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
Держава яку так ненавидите, роздає людям гроші майже нахаляву, щоб ви заробляли. Халяву вирішили трохи прикрутити. Менше ніж через місяць будуть нові умови, для нових покупців. Де після 10 років ставка стане +3% і здається страховка +1%. Тобто ті хто пізніше візьмуть іпотеку на 20 років - значно переплатять
Приходит маленький мальчик с мамой к врачу на осмотр.
Врач его осматривает и спрашивает:
— Мальчик, мальчик, а сколько тебе лет?
— В этом году будет семь!
— Какие мы оптимисты!!!!!!
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Додано: Сер 28 сер, 2024 19:34
dr_bastm написав: Бетон написав:
Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
Держава яку так ненавидите, роздає людям гроші майже нахаляву, щоб ви заробляли. Халяву вирішили трохи прикрутити. Менше ніж через місяць будуть нові умови, для нових покупців. Де після 10 років ставка стане +3% і здається страховка +1%. Тобто ті хто пізніше візьмуть іпотеку на 20 років - значно переплатять
Зі ставкою єОселі нема сенсу виплачувати її всі 20 років. Вона й за 10 вже знеціниться в кілька разів.
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Faceless
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Додано: Сер 28 сер, 2024 19:59
dr_bastm написав: Бетон написав:
Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
Держава яку так ненавидите, роздає людям гроші майже нахаляву, щоб ви заробляли. Халяву вирішили трохи прикрутити. Менше ніж через місяць будуть нові умови, для нових покупців. Де після 10 років ставка стане +3% і здається страховка +1%. Тобто ті хто пізніше візьмуть іпотеку на 20 років - значно переплатять
Що ви вкладаєте в слово "держава"?
Я люблю свою країну Україну.
Якщо ви полюбляєте владу, то вам в росію треба
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Бетон
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Додано: Сер 28 сер, 2024 20:08
І не треба нікому нічого роздавати. "Держава " не має своїх коштів, щоб тринькать направо і наліво. За все хтось заплатив, можливо я, податками.
Заробив я за кордоном, а в нас стопроцентно сплатив податки і заробив аж -10%. мені за все життя держава не дала ні копійки.
І я б попросив, засунути в зворотному порядку всі роздачі чужих коштів державою, зайнятись обороною країни в решті решт, бо ми 10 років платили військовий збір, а не на будівництво доріг.
ми прекрасно будемо заробляти без її оцих програм
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Бетон
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Додано: Сер 28 сер, 2024 20:10
Хотят налог 5% на военный сбор, вместо 1,5 сегодня. Значит всё подорожает в том числе и недвига и даже аренда, кто сдаёт её офиц.
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Игорь Алексеевич
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