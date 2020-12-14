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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 сер, 2024 17:16
Бетон написав:
Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
Держава яку так ненавидите, роздає людям гроші майже нахаляву, щоб ви заробляли. Халяву вирішили трохи прикрутити. Менше ніж через місяць будуть нові умови, для нових покупців. Де після 10 років ставка стане +3% і здається страховка +1%. Тобто ті хто пізніше візьмуть іпотеку на 20 років - значно переплатять
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dr_bastm
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Додано: Сер 28 сер, 2024 19:08
dr_bastm написав: Бетон написав:
Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
Держава яку так ненавидите, роздає людям гроші майже нахаляву, щоб ви заробляли. Халяву вирішили трохи прикрутити. Менше ніж через місяць будуть нові умови, для нових покупців. Де після 10 років ставка стане +3% і здається страховка +1%. Тобто ті хто пізніше візьмуть іпотеку на 20 років - значно переплатять
Приходит маленький мальчик с мамой к врачу на осмотр.
Врач его осматривает и спрашивает:
— Мальчик, мальчик, а сколько тебе лет?
— В этом году будет семь!
— Какие мы оптимисты!!!!!!
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Додано: Сер 28 сер, 2024 19:34
dr_bastm написав: Бетон написав:
Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
Держава яку так ненавидите, роздає людям гроші майже нахаляву, щоб ви заробляли. Халяву вирішили трохи прикрутити. Менше ніж через місяць будуть нові умови, для нових покупців. Де після 10 років ставка стане +3% і здається страховка +1%. Тобто ті хто пізніше візьмуть іпотеку на 20 років - значно переплатять
Зі ставкою єОселі нема сенсу виплачувати її всі 20 років. Вона й за 10 вже знеціниться в кілька разів.
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Faceless
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Додано: Сер 28 сер, 2024 19:59
dr_bastm написав: Бетон написав:
Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
Держава яку так ненавидите, роздає людям гроші майже нахаляву, щоб ви заробляли. Халяву вирішили трохи прикрутити. Менше ніж через місяць будуть нові умови, для нових покупців. Де після 10 років ставка стане +3% і здається страховка +1%. Тобто ті хто пізніше візьмуть іпотеку на 20 років - значно переплатять
Що ви вкладаєте в слово "держава"?
Я люблю свою країну Україну.
Якщо ви полюбляєте владу, то вам в росію треба
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Бетон
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Додано: Сер 28 сер, 2024 20:08
І не треба нікому нічого роздавати. "Держава " не має своїх коштів, щоб тринькать направо і наліво. За все хтось заплатив, можливо я, податками.
Заробив я за кордоном, а в нас стопроцентно сплатив податки і заробив аж -10%. мені за все життя держава не дала ні копійки.
І я б попросив, засунути в зворотному порядку всі роздачі чужих коштів державою, зайнятись обороною країни в решті решт, бо ми 10 років платили військовий збір, а не на будівництво доріг.
ми прекрасно будемо заробляти без її оцих програм
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Бетон
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Додано: Сер 28 сер, 2024 22:26
dr_bastm написав:
Держава яку так ненавидите, роздає людям гроші майже нахаляву, щоб ви заробляли. Халяву вирішили трохи прикрутити. Менше ніж через місяць будуть нові умови, для нових покупців. Де після 10 років ставка стане +3% і здається страховка +1%. Тобто ті хто пізніше візьмуть іпотеку на 20 років - значно переплатять
І все одно фіксувати зараз ціни на стільки років - глупо, як і вкладати гроші в нерухомість.
В конце в минус пойдут все.
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Andrey2512
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Додано: Сер 28 сер, 2024 22:52
Andrey2512 написав: dr_bastm написав:
Держава яку так ненавидите, роздає людям гроші майже нахаляву, щоб ви заробляли. Халяву вирішили трохи прикрутити. Менше ніж через місяць будуть нові умови, для нових покупців. Де після 10 років ставка стане +3% і здається страховка +1%. Тобто ті хто пізніше візьмуть іпотеку на 20 років - значно переплатять
І все одно фіксувати зараз ціни на стільки років - глупо, як і вкладати гроші в нерухомість.
В конце в минус пойдут все.
Глупо этим не воспользоваться. Мне например е оселю не дадут.
3%, 7% это просто даром при реальной инфляции в несколько раз больше.
Люди имея всю сумму на квартиру, всё равно оформляют е оселю, потому их доллар просто лёжа 10 лет окупится в раза 2
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Бетон
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Додано: Чет 29 сер, 2024 03:41
Бетон
А если мы победим с разгромом лаптении то нас так завалят дармовым долларом что цены метра Праги и Варшавы окажутся далеко позади(а то и Тель-а-Вива)
Вся надежда на курс 55 скоро а затем и 200, и 300, инфляции под 20% на десятилетие с вкопанными цифрами на табло канторов не бывает
Расскажите как ситуация с веерными отрубаниями света в Варшавском или где вы постоянно что то покупаете/продаёте и с водой при этих отключениях? В Козачьем Хуторе,рассказывали, с водой опа полная, но тож элитный посёлок, там и скважин набурить мильёнеры могут в принципе, и дизельков кВт на 20-50 накупить что со свечкой стейки не жарить.
Вода ж в Варшавский доставляется через несколько повышающих давление станций, там же приличное удаление от города, и не на всех же них есть дизель-генераторы поддерживать насосы оставшиеся 17 часов в сутки?
А в домах как решено это? Входное ж давление в трубе на дом явно максимум этажа до девятого додавить, и то при ЭЭ 24/7, а там же этажность 22-24 наверно?
Я понимаю что некоторые текущие проблемы жильцам Тетриса и вашего Славутича с ЯрГрадом намного проще решить, но не везде ж живут крайне платежеспособные люди, которые даже сейчас выметают новые авто из салонов и не считают деньги, разве что пакетами и на вес.
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барабашов
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Додано: Чет 29 сер, 2024 04:50
Бетон написав: dr_bastm написав: Бетон написав:
Два месяца тишины и именно сегодня, когда такой обстрел, непрерывно звонки и запись на просмотры. Мало того, только что был просмотр с предварит договорённостью е осели через укргаз.
Что движет людьми, загадка
Держава яку так ненавидите, роздає людям гроші майже нахаляву, щоб ви заробляли. Халяву вирішили трохи прикрутити. Менше ніж через місяць будуть нові умови, для нових покупців. Де після 10 років ставка стане +3% і здається страховка +1%. Тобто ті хто пізніше візьмуть іпотеку на 20 років - значно переплатять
Що ви вкладаєте в слово "держава"?
Я люблю свою країну Україну.
Якщо ви полюбляєте владу, то вам в росію треба
Вся українська бЫдло-Ыліта любить свою країну звідти, із-за кордону. І діти їхні там, і нерухомість там є.
Навіщо цій території така Ыліта??? Що хорошого вони зробили для людей за 33 роки? Роздерибанили залишки срсрівськрго майна? Провели деіндустріалізацію і депопуляцію і детериторизацію?
Найбідніша країна Європи, навіть до війни була.
Зараз, тим більше.
Країна крєпкіх бесхозяйствєнніков, майстрів дерибана.
Українській Ыліті своя держава потрібна лише як тимчасова кормова територія.
Класичні жадібні pridurki.
Історія вже все розставила на свої місця.
Недарма особняки навколо Києва продаються за половину довоєнної ціни, і ніяк не продадутся. Нові хазяї візьмуть їх даром
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_Klim
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