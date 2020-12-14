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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 сер, 2024 08:23
Investor_K
пізно щось змінювати. Вже немає ні часу, ні ресурсів на цій території.
Можна було кардинально змінити державу в 2014.
Навіть ще в 2019.
Проте злодійська і недалека укро-Ыліта обрала шлях дерибану і безвідповідальності. Ще з 1991 року. Pridurki за 10 років війни, навіть не змогли створити власну балістичну ракету з дальністю хоча би 100-500 км і запустити її в серію. Вони реально тупі і нездатні щось організувати. Їх рівень управління - не те що поганий колгосп, а максимум - сільський клуб.
Тому:
Vae victis!
"Горе побежденным!"
П.С. Вже видно темряву в кінці тунелю. Нерухомість в К. протягом 1-1,5 роки здешевшає в 1,5 рази, Ылітна нерухомість в 2-3 рази. Всім приготуватись.
Ремонти будуть в подарунок.
Це будуть норм. ціни для роздерибаненої самостійниками і розбитої росіянами території, зони стихійного лиха.
П.С. Я жалкую, що в 1991 голосував за створення цієї бутафорської пшенично-чавунної держави.
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Frant
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Додано: Чет 29 сер, 2024 09:06
Frant написав:
Їх рівень управління - не те що поганий колгосп, а максимум - сільський клуб.
Тобто ISO 9001 тут не працює?
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Investor_K
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Додано: Чет 29 сер, 2024 09:07
Frant написав:
Я жалкую, що в 1991 голосував за створення цієї бутафорської пшенично-чавунної держави.
а я не жалкую. срср - на смітник історії
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Investor_K
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