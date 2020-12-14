Вся самостійна Ыліта любить свою кормову територію, із-за кордону. І діти їх там же, і нерухомість, і гроші.
Тут вони тимчасово, годуються, дерибанять, доки не прогнали геть.
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Додано: Чет 29 сер, 2024 12:39
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