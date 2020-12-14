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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11922119231192411925
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 16:39

  UA написав:Залишається Метрополіс або Вайт Лайнс.
Чому там минус 40, не розумію.
В Республіці брати комерцію трохи дивно.

Метрополіс - це за межами міста. Тому залишається...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 17:01

  Бетон написав:Но советую снять розовые очки в первой части вашего поста

я бы вообще советовал от розових стёкол отказаться, проще принимать взвешенные решения.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 17:04

  Rack написав:
  Бетон написав:Но советую снять розовые очки в первой части вашего поста

я бы вообще советовал от розових стёкол отказаться, проще принимать взвешенные решения.

Треба розуміти, що ціни Кржн в глибокому штопорі, і його градус лише збільшується.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 18:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.

Модні МЗК споживають забагато електрики?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 18:02

Кочевник

очевидно, что там при подаче света врубается все подряд: бойлеры, холодильники, кондиционеры, зарядка аккумов и все остальное. ессно сеть на такое не рассчитана

в хрущах же всего этого нет, разве что холодильники)
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 18:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кочевник написав:У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.

Модні МЗК споживають забагато електрики?

МЗК тут ні до чого. У вас в цитаті є відповідь - вони сиділи на тимчасовому трансформаторі для будівництва. Звісно, що після ввімкненя електрики одразу стрибок споживання
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 18:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Там два будинки вже років п'ять вже точно як обжиті...
5 років на тимчасовому трансформаторі???
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 18:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кочевник написав:Там два будинки вже років п'ять вже точно як обжиті...
5 років на тимчасовому трансформаторі???
То до забудовника питання.
В Ірпені це взагалі типова практика до речі.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 18:17

  Кочевник написав:У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.

Модні МЗК споживають забагато електрики?

Звісно, що забагато
25-поверхові "суперхрущі" морально зістарились 24.02.2922.
Тільки не всі це зрозуміли.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 18:18

  smdtranz написав:Кочевник

очевидно, что там при подаче света врубается все подряд: бойлеры, холодильники, кондиционеры, зарядка аккумов и все остальное. ессно сеть на такое не рассчитана

в хрущах же всего этого нет, разве что холодильники)

Кляті "хрущі" і кляті радянські АЕС, ГЕС, мости і трубопроводи!
Ну, нічого, скоро без них заживемо, на тому, що самостійні керманичі набудували за 33 роки свого правління :mrgreen:
Frant
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