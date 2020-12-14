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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 сер, 2024 16:39
UA написав:
Залишається Метрополіс або Вайт Лайнс.
Чому там минус 40, не розумію.
В Республіці брати комерцію трохи дивно.
Метрополіс - це за межами міста. Тому залишається...
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Додано: Чет 29 сер, 2024 17:01
Бетон написав:
Но советую снять розовые очки в первой части вашего поста
я бы вообще советовал от розових стёкол отказаться, проще принимать взвешенные решения.
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Rack
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Додано: Чет 29 сер, 2024 17:04
Rack написав: Бетон написав:
Но советую снять розовые очки в первой части вашего поста
я бы вообще советовал от розових стёкол отказаться, проще принимать взвешенные решения.
Треба розуміти, що ціни Кржн в глибокому штопорі, і його градус лише збільшується.
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Додано: Чет 29 сер, 2024 18:00
У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.
Модні МЗК споживають забагато електрики?
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Кочевник
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Додано: Чет 29 сер, 2024 18:02
Кочевник
очевидно, что там при подаче света врубается все подряд: бойлеры, холодильники, кондиционеры, зарядка аккумов и все остальное. ессно сеть на такое не рассчитана
в хрущах же всего этого нет, разве что холодильники)
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smdtranz
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Додано: Чет 29 сер, 2024 18:07
Кочевник написав:У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.
Модні МЗК споживають забагато електрики?
МЗК тут ні до чого. У вас в цитаті є відповідь - вони сиділи на тимчасовому трансформаторі для будівництва. Звісно, що після ввімкненя електрики одразу стрибок споживання
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Faceless
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Додано: Чет 29 сер, 2024 18:09
Там два будинки вже років п'ять вже точно як обжиті...
5 років на тимчасовому трансформаторі???
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Кочевник
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Додано: Чет 29 сер, 2024 18:10
Кочевник написав:Там два будинки вже років п'ять вже точно як обжиті...
5 років на тимчасовому трансформаторі???
То до забудовника питання.
В Ірпені це взагалі типова практика до речі.
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Faceless
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Додано: Чет 29 сер, 2024 18:17
Кочевник написав:
У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.
Модні МЗК споживають забагато електрики?
Звісно, що забагато
25-поверхові "суперхрущі" морально зістарились 24.02.2922.
Тільки не всі це зрозуміли.
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Додано: Чет 29 сер, 2024 18:18
smdtranz написав:Кочевник
очевидно, что там при подаче света врубается все подряд: бойлеры, холодильники, кондиционеры, зарядка аккумов и все остальное. ессно сеть на такое не рассчитана
в хрущах же всего этого нет, разве что холодильники)
Кляті "хрущі" і кляті радянські АЕС, ГЕС, мости і трубопроводи!
Ну, нічого, скоро без них заживемо, на тому, що самостійні керманичі набудували за 33 роки свого правління
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