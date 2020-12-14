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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11923119241192511926>
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 16:39

  UA написав:Залишається Метрополіс або Вайт Лайнс.
Чому там минус 40, не розумію.
В Республіці брати комерцію трохи дивно.

Метрополіс - це за межами міста. Тому залишається...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 17:01

  Бетон написав:Но советую снять розовые очки в первой части вашего поста

я бы вообще советовал от розових стёкол отказаться, проще принимать взвешенные решения.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 17:04

  Rack написав:
  Бетон написав:Но советую снять розовые очки в первой части вашего поста

я бы вообще советовал от розових стёкол отказаться, проще принимать взвешенные решения.

Треба розуміти, що ціни Кржн в глибокому штопорі, і його градус лише збільшується.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 18:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.

Модні МЗК споживають забагато електрики?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 18:02

Кочевник

очевидно, что там при подаче света врубается все подряд: бойлеры, холодильники, кондиционеры, зарядка аккумов и все остальное. ессно сеть на такое не рассчитана

в хрущах же всего этого нет, разве что холодильники)
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 18:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кочевник написав:У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.

Модні МЗК споживають забагато електрики?

МЗК тут ні до чого. У вас в цитаті є відповідь - вони сиділи на тимчасовому трансформаторі для будівництва. Звісно, що після ввімкненя електрики одразу стрибок споживання
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 18:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Там два будинки вже років п'ять вже точно як обжиті...
5 років на тимчасовому трансформаторі???
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 18:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кочевник написав:Там два будинки вже років п'ять вже точно як обжиті...
5 років на тимчасовому трансформаторі???
То до забудовника питання.
В Ірпені це взагалі типова практика до речі.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 20:16

  Кочевник написав:У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.

Модні МЗК споживають забагато електрики?

Нет, просто зелёножопые дебилы думают что высотные(не на подвале/бомбоубежище построенные 2-3этажа) дома полностью на электрике в плюс 35 за бортом и горячем восточном ветре уменьшат и радикально потребление с отрубанием ЭЭ 7/2 в рабочие дни, и главное, в горячие вечера. А в выходные они и отдавать в вырубленные сети лишнее будутЪ, созданное трением и давлением в семьях, особенно с маленькими детьми, что не знают как жрать приготовить и как жить без воды те же 7/2 часа в сутки.
Тут я полностью согласен с франтом что нашу элиту, особенно новую, фотографно-корабельнососную, младорыговскую, пора уже утилизировать методами ребят из Саксонии и Баварии 83х летней давности, заодно при сжигании откормленных тел будет много тепла, дефицитного в этот отопительный сезон.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 20:53

  Faceless написав:В Ірпені це взагалі типова практика до речі.
я вам больше скажу один жк судится с дтэком который не хочет брать их ТП (бесплатно!!!) на баланс без передачи земли под ней. Земля в аренде на 50 лет.
  Кочевник написав:Там два будинки вже років п'ять вже точно як обжиті...
5 років на тимчасовому трансформаторі???

есть кейс с 2012 на временной схеме, застройщик раздал людям документы и умыл руки, осбб свою тп не тянет, там по 10тыс с квартиры вроде надо скинуться, а 10% квартир стабильно идут в отказ.
Wirująświatła
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