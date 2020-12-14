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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11923119241192511926
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 21:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:пора уже утилизировать методами ребят из Саксонии и Баварии 83х летней давности, заодно при сжигании откормленных тел будет много тепла, дефицитного в этот отопительный сезон.

вы наверное плохо физику учили...
чем более откормленное тело тем больше энергии(газа) нужно для его сжигания, а на выходе "экономическая неэффективность" в вашем предложении
"ребята из Саксонии и Баварии" думаю это подтвердят...
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