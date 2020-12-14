Метрополіс - це за межами міста. Тому залишається...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 сер, 2024 16:39
Додано: Чет 29 сер, 2024 17:01
Додано: Чет 29 сер, 2024 17:04
Додано: Чет 29 сер, 2024 18:00
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.
Модні МЗК споживають забагато електрики?
Додано: Чет 29 сер, 2024 18:02
Кочевник
очевидно, что там при подаче света врубается все подряд: бойлеры, холодильники, кондиционеры, зарядка аккумов и все остальное. ессно сеть на такое не рассчитана
в хрущах же всего этого нет, разве что холодильники)
Додано: Чет 29 сер, 2024 18:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
МЗК тут ні до чого. У вас в цитаті є відповідь - вони сиділи на тимчасовому трансформаторі для будівництва. Звісно, що після ввімкненя електрики одразу стрибок споживання
Додано: Чет 29 сер, 2024 18:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Там два будинки вже років п'ять вже точно як обжиті...
5 років на тимчасовому трансформаторі???
Додано: Чет 29 сер, 2024 18:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
То до забудовника питання.
В Ірпені це взагалі типова практика до речі.
Додано: Чет 29 сер, 2024 20:53
я вам больше скажу один жк судится с дтэком который не хочет брать их ТП (бесплатно!!!) на баланс без передачи земли под ней. Земля в аренде на 50 лет.
есть кейс с 2012 на временной схеме, застройщик раздал людям документы и умыл руки, осбб свою тп не тянет, там по 10тыс с квартиры вроде надо скинуться, а 10% квартир стабильно идут в отказ.
Додано: Чет 29 сер, 2024 21:57
Пора піднімати ціни на електроенергію.
Раза в 2-3.
До європейських цін.
Зразу перестане бути дефіцитом.
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