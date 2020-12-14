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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 сер, 2024 08:33
Wirująświatła написав: Faceless написав:
В Ірпені це взагалі типова практика до речі.
я вам больше скажу один жк судится с дтэком который не хочет брать их ТП (бесплатно!!!) на баланс без передачи земли под ней. Земля в аренде на 50 лет.
Кочевник написав:
Там два будинки вже років п'ять вже точно як обжиті...
5 років на тимчасовому трансформаторі???
есть кейс с 2012 на временной схеме, застройщик раздал людям документы и умыл руки, осбб свою тп не тянет, там по 10тыс с квартиры вроде надо скинуться, а 10% квартир стабильно идут в отказ.
Ти ж писав/писала, що в Ірпенях купляють "суперхрущі" багаті люди, мультимільйонери.
У них немає одноразово 10000 грн, на електрику?Вєталя, схоже, ти недоговорюєш .
Якби питання лише в 10%, то решта 90% квартир здали би по 11 100 грн, замість 10 000 грн, і питання закрили би.
Значить, там половина будинку не хоче платити за новий трансформатор. Решта 50% теж не бажає видати 20 000 грн замість 10 000 грн, то вже велика сумма для ірпіньських мільйонерів
:mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 30 сер, 2024 09:21, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 08:38
Frant написав:
Це норм для Прикиївських Єпенів
Дешевої електроенергії вже немає і не буде.
А щоб звіздота економила електроенергію, треба підняти ціни в 2-3 рази. 8-12 грн/кВт норм ціна для недалекого охлоса.
Тоді дефіцита не буде.
Не опоздай на маршрутку, а то уедит без тебя))
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 08:39
Игорь Алексеевич написав: Frant написав:
Це норм для Прикиївських Єпенів
Дешевої електроенергії вже немає і не буде.
А щоб звіздота економила електроенергію, треба підняти ціни в 2-3 рази. 8-12 грн/кВт норм ціна для недалекого охлоса.
Тоді дефіцита не буде.
Не опоздай на маршрутку, а то уедит без тебя))
О! ще один любитель шари, дешевої електроенергії.
Сам то хоч платиш за електренергію? Чи борги висять, за 5 років?
Ти краще думай, що робити з квартирами войцеховського, коли вони подешевшають в 1,5 рази. Ще й без документів.
Тому що так буде протягом найближчого 1-1,5 року.
П.С. Я не користуюсь маршрутками, вже років 20+.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 30 сер, 2024 09:13, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 08:41
Frant написав:
Ти краще думай, що робити з квартирами войцеховського, коли вони подешевшають в 1,5 рази.
Тому що так будкґе протягом найближчого 1-1,5 року
Лучше беспокойся про свой хрущ, который уже сегодня никому не нужен и за 1у.е)) А покупал ты его за 50+ штук у.е.?))
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 09:19
Игорь Алексеевич написав: Frant написав:
Ти краще думай, що робити з квартирами войцеховського, коли вони подешевшають в 1,5 рази.
Тому що так будкґе протягом найближчого 1-1,5 року
Лучше беспокойся про свой хрущ, который уже сегодня никому не нужен и за 1у.е)) А покупал ты его за 50+ штук у.е.?))
Даун
, знайди в Києві хоч який неліквід за 1000 доларів.
Навіть смарти, готельки і квартири від войцеховського - від 20 000 доларів.
Це в твоєму селі можна щось купити за 1000 доларів
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