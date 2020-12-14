Метрополіс - це за межами міста. Тому залишається...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 сер, 2024 16:39
Додано: Чет 29 сер, 2024 17:01
Додано: Чет 29 сер, 2024 17:04
Додано: Чет 29 сер, 2024 18:00
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.
Модні МЗК споживають забагато електрики?
Додано: Чет 29 сер, 2024 18:02
Кочевник
очевидно, что там при подаче света врубается все подряд: бойлеры, холодильники, кондиционеры, зарядка аккумов и все остальное. ессно сеть на такое не рассчитана
в хрущах же всего этого нет, разве что холодильники)
Додано: Чет 29 сер, 2024 18:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
МЗК тут ні до чого. У вас в цитаті є відповідь - вони сиділи на тимчасовому трансформаторі для будівництва. Звісно, що після ввімкненя електрики одразу стрибок споживання
Додано: Чет 29 сер, 2024 18:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Там два будинки вже років п'ять вже точно як обжиті...
5 років на тимчасовому трансформаторі???
Додано: Чет 29 сер, 2024 18:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
То до забудовника питання.
В Ірпені це взагалі типова практика до речі.
Додано: Чет 29 сер, 2024 20:53
я вам больше скажу один жк судится с дтэком который не хочет брать их ТП (бесплатно!!!) на баланс без передачи земли под ней. Земля в аренде на 50 лет.
есть кейс с 2012 на временной схеме, застройщик раздал людям документы и умыл руки, осбб свою тп не тянет, там по 10тыс с квартиры вроде надо скинуться, а 10% квартир стабильно идут в отказ.
Додано: П'ят 30 сер, 2024 16:09
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
"Станції метро «Деміївська» та «Либідська» відкриють через 2-3 тижні, — депутат Київської міської ради Тарас Козак
Козак зазначив, що спочатку експлуатація може бути частковою, але до кінця вересня планується повноцінно запустити рух до Теремків."
не думаю що це сильно вплине на ціни і попит, але новина хороша
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