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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 16:39

  UA написав:Залишається Метрополіс або Вайт Лайнс.
Чому там минус 40, не розумію.
В Республіці брати комерцію трохи дивно.

Метрополіс - це за межами міста. Тому залишається...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 17:01

  Бетон написав:Но советую снять розовые очки в первой части вашего поста

я бы вообще советовал от розових стёкол отказаться, проще принимать взвешенные решения.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 17:04

  Rack написав:
  Бетон написав:Но советую снять розовые очки в первой части вашего поста

я бы вообще советовал от розових стёкол отказаться, проще принимать взвешенные решения.

Треба розуміти, що ціни Кржн в глибокому штопорі, і його градус лише збільшується.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 18:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.

Модні МЗК споживають забагато електрики?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 18:02

Кочевник

очевидно, что там при подаче света врубается все подряд: бойлеры, холодильники, кондиционеры, зарядка аккумов и все остальное. ессно сеть на такое не рассчитана

в хрущах же всего этого нет, разве что холодильники)
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 18:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кочевник написав:У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.

Модні МЗК споживають забагато електрики?

МЗК тут ні до чого. У вас в цитаті є відповідь - вони сиділи на тимчасовому трансформаторі для будівництва. Звісно, що після ввімкненя електрики одразу стрибок споживання
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 18:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Там два будинки вже років п'ять вже точно як обжиті...
5 років на тимчасовому трансформаторі???
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 18:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кочевник написав:Там два будинки вже років п'ять вже точно як обжиті...
5 років на тимчасовому трансформаторі???
То до забудовника питання.
В Ірпені це взагалі типова практика до речі.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 20:53

  Faceless написав:В Ірпені це взагалі типова практика до речі.
я вам больше скажу один жк судится с дтэком который не хочет брать их ТП (бесплатно!!!) на баланс без передачи земли под ней. Земля в аренде на 50 лет.
  Кочевник написав:Там два будинки вже років п'ять вже точно як обжиті...
5 років на тимчасовому трансформаторі???

есть кейс с 2012 на временной схеме, застройщик раздал людям документы и умыл руки, осбб свою тп не тянет, там по 10тыс с квартиры вроде надо скинуться, а 10% квартир стабильно идут в отказ.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 16:09

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

"Станції метро «Деміївська» та «Либідська» відкриють через 2-3 тижні, — депутат Київської міської ради Тарас Козак

Козак зазначив, що спочатку експлуатація може бути частковою, але до кінця вересня планується повноцінно запустити рух до Теремків."

не думаю що це сильно вплине на ціни і попит, але новина хороша
Феодал
 
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