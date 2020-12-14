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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11923119241192511926
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 16:16

  Кочевник написав:У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.

Модні МЗК споживають забагато електрики?


во всех моих локациях (модных и эконом) поставили давно генераторы и инвертоны с батареями. для насосов, лифтов, освещения.

так же дома поставил инвертор+батарея 5квт Deye
даже не замечаю когда нет счета
все отлично
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 16:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Феодал написав:депутат Київської міської ради Тарас Коза

это тот кто помог всей киевраде вывести бабло зарубеж через свою "инвест контору"
ну ну
Олежан
 
Повідомлень: 1264
З нами з: 01.12.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 17:03

  Олежан написав:
  Феодал написав:депутат Київської міської ради Тарас Коза

это тот кто помог всей киевраде вывести бабло зарубеж через свою "инвест контору"
ну ну

тут у меня больше оптимизма, чем с метро на Виноградарь (там можно не ждать)

думаю, до конца года все починят
Феодал
 
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