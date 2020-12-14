|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 сер, 2024 16:16
Кочевник написав:
У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.
Модні МЗК споживають забагато електрики?
во всех моих локациях (модных и эконом) поставили давно генераторы и инвертоны с батареями. для насосов, лифтов, освещения.
так же дома поставил инвертор+батарея 5квт Deye
даже не замечаю когда нет счета
все отлично
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1264
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 сер, 2024 16:17
Феодал написав:
депутат Київської міської ради Тарас Коза
это тот кто помог всей киевраде вывести бабло зарубеж через свою "инвест контору"
ну ну
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1264
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 сер, 2024 17:03
Олежан написав: Феодал написав:
депутат Київської міської ради Тарас Коза
это тот кто помог всей киевраде вывести бабло зарубеж через свою "инвест контору"
ну ну
тут у меня больше оптимизма, чем с метро на Виноградарь (там можно не ждать)
думаю, до конца года все починят
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 487
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:17
Олежан написав: Кочевник написав:
У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.
Модні МЗК споживають забагато електрики?
во всех моих локациях (модных и эконом) поставили давно генераторы и инвертоны с батареями. для насосов, лифтов, освещения.
так же дома поставил инвертор+батарея 5квт Deye
даже не замечаю когда нет счета
все отлично
Попробуй включить в суперпупер взрывающийся девайс плиту и утюг, кондёр и микроволновку, а лучше всё сразу
Сколько ОСББ сбило на генератор и его ТО+солярку?
Инвертор с батареями на лифт и насосы кстати в студию, особенно на весь дом 25эт*8кв*(4-6 подьездов) и не вблизи Лавры
Он наверно заряжается сразу от кабеля 10Кв и стоит как новая Тесла
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4295
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:21
Феодал написав:
"Станції метро «Деміївська» та «Либідська» відкриють через 2-3 тижні, — депутат Київської міської ради Тарас Козак
Козак зазначив, що спочатку експлуатація може бути частковою, але до кінця вересня планується повноцінно запустити рух до Теремків."
не думаю що це сильно вплине на ціни і попит, але новина хороша
частково це як?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36162
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2787 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:23
Феодал написав: Олежан написав: Феодал написав:
депутат Київської міської ради Тарас Коза
это тот кто помог всей киевраде вывести бабло зарубеж через свою "инвест контору"
ну ну
тут у меня больше оптимизма, чем с метро на Виноградарь (там можно не ждать)
думаю, до конца года все починят
Думаю, що наземне ШРТ до "Аврори" буде скоріше, чи до Віника підземне
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36162
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2787 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:25
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5276
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1688 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:47
барабашов написав: Олежан написав: Кочевник написав:
У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.
Модні МЗК споживають забагато електрики?
во всех моих локациях (модных и эконом) поставили давно генераторы и инвертоны с батареями. для насосов, лифтов, освещения.
так же дома поставил инвертор+батарея 5квт Deye
даже не замечаю когда нет счета
все отлично
Попробуй включить в суперпупер взрывающийся девайс плиту и утюг, кондёр и микроволновку, а лучше всё сразу
Сколько ОСББ сбило на генератор и его ТО+солярку?
Инвертор с батареями на лифт и насосы кстати в студию, особенно на весь дом 25эт*8кв*(4-6 подьездов) и не вблизи Лавры
Он наверно заряжается сразу от кабеля 10Кв и стоит как новая Тесла
Сучасні збірки на ліфепо акумах не вибухають, навіть якщо фізично пошкодити, то на відміну від літієвих воно не палає фейерверком, а максимум димить.
Мікрохвильовку тягне навіть не дуже потужний інвертор /зарчдна станція. На 5кВт потягне і праску і плиту і кондиціонер і навіть разом, питання тільки скільки ємність батарей, щоб витягнути той же кондиціонер кілька годин.
На ліфти ставлять акумулятори для автоматичного спуску до найближчого поверху в разі зникнення живлення, це коштує зовсім недорого.
Живлення насосів для води можна організувати з батарей і інвертора, вкладень думаю десь до 0.5 млн грн на будинок.
На пару ліфтів на будинок в 25 пов достатньо генератора 30-40 кВт плюс певні роботи бо ліфти так просто не підключиш. Це ще десь орієнтовно 600-800 кгрн брутто. Витрати на обслуговування, паливо - то вже сильно залежить від того, як багато вони працюють, але навряд чи вийде більше за пару десятків тисяч грн за міс.
Отже на будинок нехай на 200-250 квартир вийде вкладень 1-1.4 млн грн, тобто умовно по 200 баксів з кожної на все і на невеликий запас палива. І ще по 100 грн скинуться на місяць на паливо і супутні витрати.
В реальності, звісно, частина квартир не бере участі - якісь взагалі порожні, десь люди виїхали, більшість орендодавців теж чхати хотіли на ініціативи, тож внесок з квартири можна помножити на два. Все одно нічого особливого
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35165
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1451 раз.
- Подякували: 8018 раз.
-
- Профіль
-
4
8
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24898
|16665225
|
П'ят 30 сер, 2024 14:18
stm
|
|1369
|5463969
|
|
|3
|55891
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|