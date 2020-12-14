Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:47

барабашов написав: Олежан написав: Кочевник написав: У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.



Модні МЗК споживають забагато електрики? У ЖК Вудсторія вже більше 19 годин немає світла (6 годин стабілізаційних відключень, а через ~20 хвилин після відновлення вибухнув трансформатор на будівництві), до речі, мешканці попереджали керуючу компанію, що цього трансформатору не вистачить на два 25 поверхові будинки. Також у нас з 9 по 25 поверх немає води. Будинки поряд теж без світла.Модні МЗК споживають забагато електрики?



во всех моих локациях (модных и эконом) поставили давно генераторы и инвертоны с батареями. для насосов, лифтов, освещения.



так же дома поставил инвертор+батарея 5квт Deye

даже не замечаю когда нет счета

все отлично во всех моих локациях (модных и эконом) поставили давно генераторы и инвертоны с батареями. для насосов, лифтов, освещения.так же дома поставил инвертор+батарея 5квт Deyeдаже не замечаю когда нет счетавсе отлично

Попробуй включить в суперпупер взрывающийся девайс плиту и утюг, кондёр и микроволновку, а лучше всё сразу

Сколько ОСББ сбило на генератор и его ТО+солярку?

Инвертор с батареями на лифт и насосы кстати в студию, особенно на весь дом 25эт*8кв*(4-6 подьездов) и не вблизи Лавры

Он наверно заряжается сразу от кабеля 10Кв и стоит как новая Тесла Попробуй включить в суперпупер взрывающийся девайс плиту и утюг, кондёр и микроволновку, а лучше всё сразуСколько ОСББ сбило на генератор и его ТО+солярку?Инвертор с батареями на лифт и насосы кстати в студию, особенно на весь дом 25эт*8кв*(4-6 подьездов) и не вблизи ЛаврыОн наверно заряжается сразу от кабеля 10Кв и стоит как новая Тесла

Сучасні збірки на ліфепо акумах не вибухають, навіть якщо фізично пошкодити, то на відміну від літієвих воно не палає фейерверком, а максимум димить.Мікрохвильовку тягне навіть не дуже потужний інвертор /зарчдна станція. На 5кВт потягне і праску і плиту і кондиціонер і навіть разом, питання тільки скільки ємність батарей, щоб витягнути той же кондиціонер кілька годин.На ліфти ставлять акумулятори для автоматичного спуску до найближчого поверху в разі зникнення живлення, це коштує зовсім недорого.Живлення насосів для води можна організувати з батарей і інвертора, вкладень думаю десь до 0.5 млн грн на будинок.На пару ліфтів на будинок в 25 пов достатньо генератора 30-40 кВт плюс певні роботи бо ліфти так просто не підключиш. Це ще десь орієнтовно 600-800 кгрн брутто. Витрати на обслуговування, паливо - то вже сильно залежить від того, як багато вони працюють, але навряд чи вийде більше за пару десятків тисяч грн за міс.Отже на будинок нехай на 200-250 квартир вийде вкладень 1-1.4 млн грн, тобто умовно по 200 баксів з кожної на все і на невеликий запас палива. І ще по 100 грн скинуться на місяць на паливо і супутні витрати.В реальності, звісно, частина квартир не бере участі - якісь взагалі порожні, десь люди виїхали, більшість орендодавців теж чхати хотіли на ініціативи, тож внесок з квартири можна помножити на два. Все одно нічого особливого