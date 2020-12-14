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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11924119251192611927
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Нічого особливого - це скільки на квартиру?
2000 доларів, 3000 доларів чи більше?

Як протверезієте перечитаєте. Навіть якщо брати цифру, за якої здає половина, то з квартири баксів 400 виходить і по 5 баксів на місяць на паливо
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:47

  flyman написав:частково це як?
до демеевской тебя довезут но двери открывать не будут.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:47

  Faceless написав:
  Frant написав:Нічого особливого - це скільки на квартиру?
2000 доларів, 3000 доларів чи більше?

Як протверезієте перечитаєте. Навіть якщо брати цифру, за якої здає половина, то з квартири баксів 400 виходить і по 5 баксів на місяць на паливо

Хоча би один будинок в Києві, який штатно всім цим укомплектований - приклад можете навести?
Тому що все це слова.

400 дол/міс, між іншим, медіанна ЗП в Україні.
Не віриться, що за 400 дол/квартира можна вирішити всі питання з енергією. Навіть з ліфтами і аварійним освітленням.

Або в реалі все виходить набагато дорожче, або ж дадуть гроші не половина, а третина чи четверть населення будинку
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:54

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:частково це як?
до демеевской тебя довезут но двери открывать не будут.

мені до Аврори :)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Обвал цін на житло в Києві розпочнеться протягом наступних 1-2 років. Це станеться через поступове насичення ринку новобудовами, зменшення попиту, економічні труднощі та міграційні процеси. Також важливо враховувати, що навіть за стабільних умов на ринку, будь-який несподіваний зовнішній вплив може прискорити цей процес, тобто тренд у довгій перспективі йде на спад, і ось чому:

1. Економічна ситуація та купівельна спроможність
Стан економіки є основним чинником, що впливає на ринок нерухомості. Інфляція, зростання відсоткових ставок, падіння реальних доходів населення та зростання безробіття суттєво знижують купівельну спроможність. Якщо ці тенденції триватимуть, це зменшить попит на житло, що, у свою чергу, призведе до тиску на ціни вниз.

2. Перенасичення ринку
Київський ринок нерухомості вже протягом тривалого часу відзначається активним будівництвом нових житлових комплексів. Якщо обсяги введення нових об’єктів перевищують попит, це призводить до перенасичення ринку. У такій ситуації забудовники можуть бути змушені знижувати ціни, щоб розпродати наявне житло, що й призведе до обвалу цін.

3. Стабільність політичної ситуації
Нестабільна політична ситуація або затяжний конфлікт можуть знижувати інвестиційну привабливість нерухомості в Києві. Це призведе до зменшення числа покупців, зокрема іноземних інвесторів, що також створить тиск на ціни.

4. Демографічні зміни та міграційні процеси
Масова еміграція або зміни демографічної структури (наприклад, старіння населення) можуть знизити попит на житло. В умовах стабільних зовнішніх факторів, якщо значна частина працездатного населення виїде з країни або кількість покупців суттєво скоротиться, це спричинить обвал цін.

5. Зростання вартості кредитів
У разі підвищення відсоткових ставок за іпотечними кредитами купівля житла стає менш доступною для більшості населення. Це скорочує число угод на ринку і може призвести до зниження цін на нерухомість.

6. Загальний настрій ринку
Зниження цін може бути підсилене очікуваннями самих учасників ринку. Якщо інвестори та покупці очікують обвалу, вони можуть відкласти покупки в очікуванні кращих умов, що може ще більше посилити зниження цін.

Зважаючи на ці чинники, можна очікувати, що протягом наступних 1-2 років ціни на житло в Києві можуть почати знижуватися, особливо якщо погіршаться економічні умови або знизиться попит на ринку нерухомості.
elprime
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:57

  Frant написав:
  Faceless написав:
  Frant написав:Нічого особливого - це скільки на квартиру?
2000 доларів, 3000 доларів чи більше?

Як протверезієте перечитаєте. Навіть якщо брати цифру, за якої здає половина, то з квартири баксів 400 виходить і по 5 баксів на місяць на паливо

Хоча би один будинок в Києві, який штатно всім цим укомплектований - приклад можете навести?
Тому що все це слова.

400 дол/міс, між іншим, медіанна ЗП всУураїні.

Що таке "штатно"?
Хоч раз за багато років припиніть скиглити, витріть шмарклі, і вийдіть на вулицю. Вже навіть у будинках супереконом типу Патріотики ставлять генератори.

У старому низькоповерховому фонді не потрібно ні ліфти живити, бо їх нема, і тиск води там від водоканалу, тож і насосів нема, тому ваш улюблений контингент з медіанною ЗП живе в таких будинках спокійно і без зайвих витрат. У новому фонді ті хто якось нашкріб від кількадесят тис долярів на квартиру і ремонт - якось вже надибають і кілька сот баксів на такі заходи.
А вже забезпечення себе (конкретно своєї квартири) резервним живленням і інтернетом - то вже справа кожного, і тут діапазон рішень купа, від павербанків чи автомобільного акума до систем резервного живлення всієї квартири з автоматикою за кілька тисяч долярів. Єдине, що треба - не скиглити, а щось робити. Уявіть собі, є такі люди
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:00

  elprime написав:Обвал цін на житло в Києві розпочнеться протягом наступних 1-2 років. Це станеться через поступове насичення ринку новобудовами, зменшення попиту, економічні труднощі та міграційні процеси. Також важливо враховувати, що навіть за стабільних умов на ринку, будь-який несподіваний зовнішній вплив може прискорити цей процес, тобто тренд у довгій перспективі йде на спад, і ось чому:

1. Економічна ситуація та купівельна спроможність
Стан економіки є основним чинником, що впливає на ринок нерухомості. Інфляція, зростання відсоткових ставок, падіння реальних доходів населення та зростання безробіття суттєво знижують купівельну спроможність. Якщо ці тенденції триватимуть, це зменшить попит на житло, що, у свою чергу, призведе до тиску на ціни вниз.

2. Перенасичення ринку
Київський ринок нерухомості вже протягом тривалого часу відзначається активним будівництвом нових житлових комплексів. Якщо обсяги введення нових об’єктів перевищують попит, це призводить до перенасичення ринку. У такій ситуації забудовники можуть бути змушені знижувати ціни, щоб розпродати наявне житло, що й призведе до обвалу цін.

3. Стабільність політичної ситуації
Нестабільна політична ситуація або затяжний конфлікт можуть знижувати інвестиційну привабливість нерухомості в Києві. Це призведе до зменшення числа покупців, зокрема іноземних інвесторів, що також створить тиск на ціни.

4. Демографічні зміни та міграційні процеси
Масова еміграція або зміни демографічної структури (наприклад, старіння населення) можуть знизити попит на житло. В умовах стабільних зовнішніх факторів, якщо значна частина працездатного населення виїде з країни або кількість покупців суттєво скоротиться, це спричинить обвал цін.

5. Зростання вартості кредитів
У разі підвищення відсоткових ставок за іпотечними кредитами купівля житла стає менш доступною для більшості населення. Це скорочує число угод на ринку і може призвести до зниження цін на нерухомість.

6. Загальний настрій ринку
Зниження цін може бути підсилене очікуваннями самих учасників ринку. Якщо інвестори та покупці очікують обвалу, вони можуть відкласти покупки в очікуванні кращих умов, що може ще більше посилити зниження цін.

Зважаючи на ці чинники, можна очікувати, що протягом наступних 1-2 років ціни на житло в Києві можуть почати знижуватися, особливо якщо погіршаться економічні умови або знизиться попит на ринку нерухомості.
буде дешевше. Аде у ДОЛЛАРАХ!!!
Investor_K
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