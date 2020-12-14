Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:57

Обвал цін на житло в Києві розпочнеться протягом наступних 1-2 років. Це станеться через поступове насичення ринку новобудовами, зменшення попиту, економічні труднощі та міграційні процеси. Також важливо враховувати, що навіть за стабільних умов на ринку, будь-який несподіваний зовнішній вплив може прискорити цей процес, тобто тренд у довгій перспективі йде на спад, і ось чому:



1. Економічна ситуація та купівельна спроможність

Стан економіки є основним чинником, що впливає на ринок нерухомості. Інфляція, зростання відсоткових ставок, падіння реальних доходів населення та зростання безробіття суттєво знижують купівельну спроможність. Якщо ці тенденції триватимуть, це зменшить попит на житло, що, у свою чергу, призведе до тиску на ціни вниз.



2. Перенасичення ринку

Київський ринок нерухомості вже протягом тривалого часу відзначається активним будівництвом нових житлових комплексів. Якщо обсяги введення нових об’єктів перевищують попит, це призводить до перенасичення ринку. У такій ситуації забудовники можуть бути змушені знижувати ціни, щоб розпродати наявне житло, що й призведе до обвалу цін.



3. Стабільність політичної ситуації

Нестабільна політична ситуація або затяжний конфлікт можуть знижувати інвестиційну привабливість нерухомості в Києві. Це призведе до зменшення числа покупців, зокрема іноземних інвесторів, що також створить тиск на ціни.



4. Демографічні зміни та міграційні процеси

Масова еміграція або зміни демографічної структури (наприклад, старіння населення) можуть знизити попит на житло. В умовах стабільних зовнішніх факторів, якщо значна частина працездатного населення виїде з країни або кількість покупців суттєво скоротиться, це спричинить обвал цін.



5. Зростання вартості кредитів

У разі підвищення відсоткових ставок за іпотечними кредитами купівля житла стає менш доступною для більшості населення. Це скорочує число угод на ринку і може призвести до зниження цін на нерухомість.



6. Загальний настрій ринку

Зниження цін може бути підсилене очікуваннями самих учасників ринку. Якщо інвестори та покупці очікують обвалу, вони можуть відкласти покупки в очікуванні кращих умов, що може ще більше посилити зниження цін.



Зважаючи на ці чинники, можна очікувати, що протягом наступних 1-2 років ціни на житло в Києві можуть почати знижуватися, особливо якщо погіршаться економічні умови або знизиться попит на ринку нерухомості.