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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 21:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кочевник написав:Можете хоч в кожну квартиру поставити по Блюватті або Екофлову, але питання недостатньої вхідної потужності воно не вирішить. Якщо дадуть світло і в кожній квартирі запуститься заряджання зарядних станцій з потужністю в 2 або 3 рази більше ємності, то трансформатор згорить ще швидше... Фантазьори.
Покажіть спочатку станцію, що заряджається з потужністю в 2-3 рази більше ємності (тобто, за 20-30 хв), фантазьор :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 21:39

  Faceless написав:
Кочевник написав:Можете хоч в кожну квартиру поставити по Блюватті або Екофлову, але питання недостатньої вхідної потужності воно не вирішить. Якщо дадуть світло і в кожній квартирі запуститься заряджання зарядних станцій з потужністю в 2 або 3 рази більше ємності, то трансформатор згорить ще швидше... Фантазьори.
Покажіть спочатку станцію, що заряджається з потужністю в 2-3 рази більше ємності (тобто, за 20-30 хв), фантазьор :)

Фейслес, а ви порахуйте, яку потужність буде споживати будинок на 500 квартир, в якому одномоментно буде включено на зарядку Екофлоу, також бойлер і електроплитка (2 конфорки) і пральна машина. :mrgreen:
6 кВат'год, х500 квартир.
Пора забувати про довоєнні відрижки, про надлишок срсрівської дешевої енергії. Не в Швейцарії живемо! :mrgreen:
:mrgreen:

Взагалі то мешканцям 25-поверхових "суперхрущів" треба урізати осетра, в плані споживання електроенергії.
Але вони цього не хочуть. І укро-влада йде їм назустріч, грається в охлократію.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 21:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Франте. Хрущоби не здатні прийняти усіх жителів Києвп
Investor_K
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