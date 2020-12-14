Faceless написав:
Кочевник написав:Можете хоч в кожну квартиру поставити по Блюватті або Екофлову, але питання недостатньої вхідної потужності воно не вирішить. Якщо дадуть світло і в кожній квартирі запуститься заряджання зарядних станцій з потужністю в 2 або 3 рази більше ємності, то трансформатор згорить ще швидше... Фантазьори.
Покажіть спочатку станцію, що заряджається з потужністю в 2-3 рази більше ємності (тобто, за 20-30 хв), фантазьор
Фейслес, а ви порахуйте, яку потужність буде споживати будинок на 500 квартир, в якому одномоментно буде включено на зарядку Екофлоу, також бойлер і електроплитка (2 конфорки) і пральна машина.
6 кВат'год, х500 квартир.
Пора забувати про довоєнні відрижки, про надлишок срсрівської дешевої енергії. Не в Швейцарії живемо!
Взагалі то мешканцям 25-поверхових "суперхрущів" треба урізати осетра, в плані споживання електроенергії.
Але вони цього не хочуть. І укро-влада йде їм назустріч, грається в охлократію.