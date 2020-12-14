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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 сер, 2024 21:36
Кочевник написав:Можете хоч в кожну квартиру поставити по Блюватті або Екофлову, але питання недостатньої вхідної потужності воно не вирішить. Якщо дадуть світло і в кожній квартирі запуститься заряджання зарядних станцій з потужністю в 2 або 3 рази більше ємності, то трансформатор згорить ще швидше... Фантазьори.
Покажіть спочатку станцію, що заряджається з потужністю в 2-3 рази більше ємності (тобто, за 20-30 хв), фантазьор
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Faceless
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 21:49
Франте. Хрущоби не здатні прийняти усіх жителів Києвп
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Investor_K
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 22:23
Ваше захоплення хрущобами та срср дивує
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 23:48
Investor_K написав:
Ваше захоплення хрущобами та срср дивує
вінтаж, який переживе ще не одне покоління
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flyman
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Додано: Суб 31 сер, 2024 00:32
новозбудованим тунелем між Деміївською та Либідською тільки що пройшов перший тестовий потяг
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